فعالیت کشتارگاههای سنتی غرب مازندران متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر یکشنبه در همایش روز دامپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل افزود: اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی مازندران در جهت جلوگیری از بروز و شیوع بیماریهای طیور در استان با توجه به ظرفیت بالای پرورش طیور در استان چشمگیر بوده است.

وی اظهار داشت: با پیگیری هوشمندانه اداره کل دامپزشکی مازندران، کشتارگاههای سنتی دام در چند شهرستان استان تعطیل شده و امید این می رود تا با هماهنگی دیگر دستگاههای مرتبط استانی از فعالیت مابقی کشتارگاههای سنتی دام در غرب استان جلوگیری شود.

مجید مختاری، مدیر کل دامپزشکی مازندران نیز به نقش و حضور پررنگ دامپزشکی در جامعه اشاره کرد و گفت: دامپزشکی در خط مقدم مقابله با انواع بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان قرار دارد.



وی خواستار همکاری بیشتر بین بخشی میان سیستم دولتی و فعالان بخش خصوصی در جهت ارتقاء سطح بهداشت عمومی در جامعه شد.



مدیرکل دامپزشکی مازندران افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا در تامین بهداشت دام و سلامتی جامعه دغدغه های همیشگی را کاهش دهیم.



مختاری تصریح کرد: مازندران از پتانسیل های بالایی در پرورش و تولید طیور، دام و آبزیان برخوردار بوده و اگر نگاه کنترل دقیق بر بیماریهای مختلف نباشد با مشکلات مواجه خواهیم شد.



در این مراسم از اعضای نظام دامپزشکی مازندران به واسطه پیگیری امورات محوله قدردانی واز 12 نفر از بازنشستگان دامپزشکی مازندران با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.