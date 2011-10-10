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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۸

آغاز اولین دوره لیگ فوتبال 13 سال استان البرز از 21 مهرماه

آغاز اولین دوره لیگ فوتبال 13 سال استان البرز از 21 مهرماه

کرج - خبرگزاری مهر:مسئول کمیته جوانان هیئت فوتبال استان البرز گفت: اولین دوره مسابقات فوتبال رده سنی 13 سال استان البرز در مجموعه ورزشی شهیدان چپردار آغاز می شود.

بهروز یمینی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: در این دوره از مسابقات که برای اولین بار است به روش لیگ برگزار می شود مدارس فوتبال دایمی و مجاز در آن حضور دارند.

یمینی افزود: این مسابقات که به روش جدید امتیازدهی برگزار می شود به نحوی است که هر گل زده یک امتیاز برای آن تیم محسوب می شود .

وی همچنین اظهار داشت، نتایج بازی ها نیز براساس گل های رد و بدل شده  بیم تیم ها محاسبه خواهد شد.

شایان ذکر است، این مسابقات که با عنوان شهید فهمیده  نام گرفته است ،از روز پنج شنبه در مجموعه ورزشی شهیدان چپردار استان البرز آغاز می شود.

کد مطلب 1428555

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