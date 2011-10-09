پنجاه و سومین شهر مازندران فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در مراسم افتتاح شهرداری پول بیان داشت: رعایت ضوابط و قوانین به عنوان اصلی اساسی باید در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی این شهر قرار گیرد.

وی افزود: زمانیکه مکانی به شهر تبدیل می شود باید ضوابط یک سکونتگاه شهری را رعایت کند.

طاهایی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه فراوان این منطقه، تصریح کرد: اهالی و مسئولان این شهر جدید تمام تلاش خود را در استفاده بهینه از این استعدادها و پیشرفت منطقه به کار گیرند.

استاندار مازندران، منطقه کجور را زادگاه انسانهای برجسته و تاریخ ساز دانست و افزود: هم اکنون این منطقه از سرمایه های انسانی فراوانی بهره مند بوده که باید توانمندیهای خود را در خدمت به مردم معطوف کند.

سید یونس حسینی، مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران بیان داشت: ساختمان شهرداری پول به گونه ‌ای طراحی خواهد شد که با فضای بافت طبیعی منطقه کجور همخوانی داشته باشد.

وی تاکید کرد: در مجموعه شهرداری شهر جدیدالتاسیس پول کجور از کارکنان غیربومی استفاده نمی شود و شهردار و تمامی کارکنان آن باید ساکن پول و بومی این منطقه باشند.

حسینی با بیان اینکه پول به عنوان پنجاه و سومین شهر مازندران آغاز بکار می‌کند، تصریح کرد: سه شهرداری دیگر در استان مازندران به ‌زودی افتتاح می‌ شود.