به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر طاهایی در مراسم اختتامیه بیست و سومین جشنواره تئاتر استان با بیان اینکه برای اجرای هنر نمایش در سواحل، تدبیری اتخاذ شود، گفت: این برنامه‌ها باید سرشار از فضیلت های انسانی و مفاهیم اخلاقی و برگفته از آموزه‌ های اسلامی باشد.



وی با بیان اینکه تئاتر، به تصویر کشیدن واقعیت ‌های پر رمز و راز عالم وجود است، عنوان کرد: در ایام تعطیلات و بویژه تابستان که مازندران میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر است، اجرای تئاتر‌های ساحلی فرصت مناسبی جهت معرفی فرهنگ غنی مازندران و شناساندن آثار مفاخر بزرگ ایران همچون شاهنامه‌ فردوسی‌ است.



طاهایی با تاکید بر ارتقاء شاخصهای فرهنگی و هنری مازندران از طریق هنر تئاتر، ارج نهادن به خدمات ارزنده افتخارآفرینان و پیشکسوتان تئاتر مازندران در کشور را خواستار شد.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه باید حداقل پشتوانه‌ ها برای هنرمندان در نظر گرفته شود، یادآور شد: بیمه تکمیلی هنرمندان مازندران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان پیگیری می شود.