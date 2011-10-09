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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۷

طاهایی:

راه‌اندازی هنر نمایش در سواحل مازندران ضروری است

راه‌اندازی هنر نمایش در سواحل مازندران ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از هنرمندان خواست که نسبت به تعمیم هنر نمایش و تئاتر در سواحل اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر طاهایی در مراسم اختتامیه بیست و سومین جشنواره تئاتر استان با بیان اینکه برای اجرای هنر نمایش در سواحل، تدبیری اتخاذ شود، گفت: این برنامه‌ها باید سرشار از فضیلت های انسانی و مفاهیم اخلاقی و برگفته از آموزه‌ های اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه تئاتر، به تصویر کشیدن واقعیت ‌های پر رمز و راز عالم وجود است، عنوان کرد: در ایام تعطیلات و بویژه تابستان که مازندران میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر است، اجرای تئاتر‌های ساحلی فرصت مناسبی جهت معرفی فرهنگ غنی مازندران و  شناساندن آثار مفاخر بزرگ ایران همچون شاهنامه‌ فردوسی‌ است.

طاهایی با تاکید بر ارتقاء شاخصهای فرهنگی و هنری مازندران از طریق هنر تئاتر، ارج نهادن  به خدمات ارزنده افتخارآفرینان و پیشکسوتان تئاتر مازندران در کشور را خواستار شد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه باید حداقل پشتوانه‌ ها برای هنرمندان در نظر گرفته شود، یادآور شد: بیمه تکمیلی هنرمندان مازندران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان پیگیری می شود.

کد مطلب 1428566

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