همراهی شهروندان البرزی باعث کسب تبه برتر راهور استان در کشور شد

سرهنگ حبیب کمالوند در حاشیه تجلیل از همیاران نمونه ترافیکی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش همیاران پلیس در کاهش تصادفات رانندگی گفت: استان البرز در شش ماهه نخست سال جاری در بحث تصادفات منجر به فوت 16 درصد کاهش داشته که به طور حتم تذکرات همیاران پلیس به خانوادهها در این کاهش نقش داشته است.

وی افزود: در همین مدت در بحث تصادفات جرحی 18 درصد، خسارتی 52 درصد، فوت شدگان 18 درصد و مجروحان 20 درصد کاهش داشته ایم.

سرهنگ کمالوند در ادامه با اشاره به کسب رتبه برتر راهنمایی و رانندگی استان البرز و تهران در سطح کشور گفت: نهادها و دستگاههای دیگری غیر از پلیس راهنمایی و رانندگی در کسب این جایگاه همکاری کردند اما شهروندان اصلی ترین مشوق و حامی ما در این راه بودند.

فرمانده پلیس راهور البرز، از ادارات راه و ترابری، شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی، فعالان عرصه حمل و نقل، شورای ترافیک استان، رسانه ها و... به عنوان نهادهای همکار در این امر یاد کرد.