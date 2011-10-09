به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزار با رویکرد آشنایی با حضرت امام رضا(ع) در بخشهای گوناگونی مانند مدرسه، حدیث، حکایت، اشعار، نغمه و فیلم تهیه و تولید شده است.
بخش مدرسه این نرمافزار شامل 10 درس با موضوعات ولادت امام(ع)، ویژگیهای شخصیتی امام رضا(ع) و امام رضا(ع) از دیدگاه دیگران میشود که امکان ثبت نام در کلاس و مشاهده کارنامه بعد از هر درس برای کاربر فراهم شده است.
400 حدیث در موضوعات مختلف از امام رضا(ع) به صورت گویا در بخش حدیث، 10 حکایت جذاب و دینی به صورت انیمیشن و با تصاویر زیبا در بخش حکایت و نیز اشعار برگزیده مربوط به امام رضا(ع) در بخش شعر در این نرم افزار ارائه شده است.
نغمههای دلنشین در قالب مدیحه، مولودی و مرثیه، چند قطعه فیلم و امکانات و بخشهای دیگری مانند معصومین(ع) در یک نگاه، تفال، پایگاههای اینترنتی و دلنوشته از دیگر بخشهای نرم افزار ستاره 10 است.
نمایشگاه پنجمین جشنواره ملی فرهنگی هنری کریمه اهل بیت(س) از هفتم مهرماه آغاز به کار کرده و شامگاه یکشنبه به کار خود پایان میدهد.
قم - خبرگزاری مهر: نرمافزار "ستاره 10" از سوی موسسه یاسین رایانه قم تولید و در نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) عرضه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزار با رویکرد آشنایی با حضرت امام رضا(ع) در بخشهای گوناگونی مانند مدرسه، حدیث، حکایت، اشعار، نغمه و فیلم تهیه و تولید شده است.
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