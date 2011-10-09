به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزار با رویکرد آشنایی با حضرت امام رضا(ع) در بخش‌های گوناگونی مانند مدرسه، حدیث، حکایت، اشعار، نغمه و فیلم تهیه و تولید شده است.



بخش مدرسه این نرم‌افزار شامل 10 درس با موضوعات ولادت امام(ع)، ویژگی‌های شخصیتی امام رضا(ع) و امام رضا(ع) از دیدگاه دیگران می‌شود که امکان ثبت نام در کلاس و مشاهده کارنامه بعد از هر درس برای کاربر فراهم شده است.



400 حدیث در موضوعات مختلف از امام رضا(ع) به صورت گویا در بخش حدیث، 10 حکایت جذاب و دینی به صورت انیمیشن و با تصاویر زیبا در بخش حکایت و نیز اشعار برگزیده مربوط به امام رضا(ع) در بخش شعر در این نرم افزار ارائه شده است.



نغمه‌های دلنشین در قالب مدیحه، مولودی و مرثیه، چند قطعه فیلم و امکانات و بخش‌های دیگری مانند معصومین(ع) در یک نگاه، تفال، پایگاه‌های اینترنتی و دلنوشته از دیگر بخش‌های نرم افزار ستاره 10 است.



نمایشگاه پنجمین جشنواره ملی فرهنگی هنری کریمه اهل بیت(س) از هفتم مهرماه آغاز به کار کرده و شامگاه یکشنبه به کار خود پایان می‌دهد.