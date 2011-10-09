امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح مباحث مطرح شده در جلسه عصر امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون، ایرادات شورای نگهبان به لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی شد و اعضا برخی از ایرادات را اصلاح و تصویب کردند.

وی همچنین به ایراد شورای نگهبان به بررسی مصوبات خارج از حدود و اختیارات شورایعالی انقلاب فرهنگی توسط دیوان عدالت اداری پرداخت و افزود: کمیسیون قضایی در تبصره 2 ماده 12 لایحه تشکیلات و ایرادات دیوان عدالت اداری مصوب کرده بود که دیوان عدالت می‌تواند در مورد مصوباتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی که خارج از حدود و اختیار این شورا است، ورود پیدا کند اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت، به همین دلیل مقرر شد که این موضوع به صحن علنی بیاید و در صورت تصویب آن توسط نمایندگان، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

