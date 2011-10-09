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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۰

در گفتگو با مهر:

بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط دیوان عدالت به مجمع تشخیص می‌رود

بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط دیوان عدالت به مجمع تشخیص می‌رود

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اعلام کرد: با توجه به تاکید اعضای این کمسیون به مصوبه قبلی خود بررسی مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی توسط دیوان عدالت به مجمع تشخیص ارسال می شود.

امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح مباحث مطرح شده در جلسه عصر امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون، ایرادات شورای نگهبان به لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی شد و  اعضا برخی از ایرادات را اصلاح و تصویب کردند.

وی همچنین به ایراد شورای نگهبان به بررسی مصوبات خارج از حدود و اختیارات شورایعالی انقلاب فرهنگی توسط دیوان عدالت اداری پرداخت و افزود: کمیسیون قضایی در تبصره 2 ماده 12 لایحه تشکیلات و ایرادات دیوان عدالت اداری مصوب کرده بود که دیوان عدالت می‌تواند در مورد مصوباتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی که خارج از حدود و اختیار این شورا است، ورود پیدا کند اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت، به همین دلیل مقرر شد که این موضوع به صحن علنی بیاید و در صورت تصویب آن توسط نمایندگان، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
 
کد مطلب 1428571

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