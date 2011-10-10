نفرات منتخب البرز در فستیوال مدارس فوتبال معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر،کمیته جوانان هیات فوتبال استان البرز فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم منتخب استان را برای حضور در مسابقات فستیوال کشور اعلام کرد.

به گزارش مهر،نفرات دعوت شده در رده های سنی 10، 11 و 12 سال هستند و این نفرات توسط کمیته فنی و پس از بررسی مسابقات فستیوال تابستانه معرفی شده اند. در عین حال بازیکنان مستعد شهرهای تابعه و ملی پوشان حاضر در تیم های منتخب کشور نیز در مراحل بعدی به جمع نفرات دعوت شده اضافه خواهند شد.



اسامی منتخبین رده سنی 10 سال

حسین نخودکار - امیر جعفری - علیرضا محمدی - متین صفری - امیر رضا گلی - امیرحسین عزیزی - نیما کبودرنگی - سیدعلی موسوی - محمدرضا شمس - عرفان وکیلیان - اشکان کنعانی - امیرحسین هاشمی - مهدی محمدزاده - دانیال خدابنده لو - امیر نیک خصال - علیرضا رسول زاده - سید مهدی دشتگرد - محمد حسین اسکندری

اسامی منتخبین رده سنی 11 سال

سهیل باجلانی - آریا غفاری - امید میرشریفی - علی انصاری - علی فریدی فر - علی رحیمی - حسام فارسیجانی - امیرحسین علیزاده - امیرمهدی اسفندیاری - علیرضا بیک محمدی - علی کریمی - حسین چترزرین - سینا امیری - امیرحسین عمرانی - محمدجواد پوستین دوز - پدرام زنگنه - محمدرضا مهدوی - علیرضا محمودی آریا مصلحی - امیرعلی طبیب - محمد حسنلو - آرین ابرش - پویان حسینی - علیرضا مومن - رضا صادقی

دروازه بان:

امیرحسین قاسمی - امیرعلی زنده دل - دانیال غلام نژاد - مهدی لیائی - امیرحسام حیدری

اسامی منتخبین رده سنی 12 سال

محمدرضا میرزاده - امیرمحمد پوستین دوز - مهرزاد رجایی - عرفان محمدی - پویا وجدان زاده - سپهر خرسند - مهرشاد رحیمی - محمدعلی حیدری - علی عظیمی - محمد یاراحمدی - صادق علیخانی - امیرحسین صالح نیا - مجتبی نجفی - محمدرضا محمدزاده - علیرضا غفرانی - محمدمهدی اصغر پور - هادی تقی زاده - معین فتاحی - امیرحسین اسماعیلی - محمدرضا ابراهیمی - پدرام کهن خواه - علی نیک شعار - سعید ابراهیمی - میلاد احمدی - محمدرضا قره داغی - محمد نوزاد - اهورا حسنخانی - میثم یعقوبی - سهیل دیده ور - محمدحسین رمضانی - حمیدرضا محنتی