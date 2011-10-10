دستگیری 29 هزار و 714 مجرم در قم

سردار مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال جاری 29 هزار و 714 مجرم در قم دستگیر شد، ابراز داشت: با توجه به اینکه ورود اتباع خارجه نیز جرم محسوب می‌شود از 29 هزار مجرم دستگیر حدود 9 هزار و 620 نفر آنها افاغنه بودند که پس از دستگیری به اردوگاه‌های مخصوص معرفی شده‌اند.



وی با بیان اینکه بطور کلی تعداد افراد دستگیر شده در سال جاری نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است، اضافه کرد: 95 درصد از افراد دستگیر شده مرد و کمتر از پنج درصد از آنها زن هستند و همچنین از نظر سنی نیز 200 نفر زیر 14 سال، ده هزار و 930 نفر بین 15 تا 24 سال، 14 هزار و 821 نفر 25 تا 39 سال و سه هزار و 762 نفر نیز بالای 40 سال هستند.



فرمانده نیروی انتظامی قم ادامه داد: 50 درصد افراد دستگیر شده متأهل و 47 درصد نیز مجرد بوده‌اند و 20 هزار نفر آنها شاغل، 9 هزار نفر بیکار، هفت هزار و 342 نفر بیسواد، 23 هزار نفر دیپلم و 69 نفر دارای تحصیلات عالیه بودند.



وی افزود: در سال گذشته 10 میلیارد تومان ساختمان ادارای در نیروی انتظامی به بهره برداری رسید و همچنین ستاد فرماندهی استان پیشرفت فیزیکی بیشتری پیدا کرد.



50 درصد کلانتری قم بازسازی شد



توکلی گفت: در سال گذشته 50 درصد کلانتری‌های استان قم بازسازی شد و 30 درصد نفرات انتظامی استان افزایش پیدا کرده است.



وی ابراز داشت: در سفر مقام معظم رهبری مصوب شد که چهار کلانتری به مجموع کلانتری‌های قم اضافه شود که یک کلانتری سال گذشته افتتاح شد و سه کلانتری دیگر نیز در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.



سه تن و 160 کیلوگرم انواع مواد مخدر در قم کشف شد



فرمانده نیروی انتظامی استان قم اظهار داشت: در طی 6 ماه نخست سال جاری سه تن و 160 کیلوگرم انواع مواد مخدر در قم کشف و ضبط شد که عمده کشفیات در جاده‌های استان با مقدار کم بوده است که در این رابطه حدود سه هزار و 851 نفر خرده فروش، قاچاقچی و توزیع کننده دستگیر شدند.