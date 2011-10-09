راه اندازی نمایشگاههای بزرگ کتاب در 18 شهرستان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده عصر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران در استانداری افزود: هفته کتاب از 23 آبانماه در سراسر کشور تشکیل که مازندران دارای برنامه های ویژه ای برای برزگداشت از این رویداد بزرگ فرهنگی کشور است.

وی اظهار داشت: 60 کتابخانه جدید در نیمه نخست امسال، تحت پوشش کتابخانه های عمومی استان قرار گرفته که متوسط جمعیت به ازای هر کتابخانه، 50 هزار و 219 نفر است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اینکه 18 نمایشگاه کتاب در هجده شهرستان مازندران برگزار می شود، تصریح کرد: در این نمایشگاهها بالغ بر 91 هزار و 350 نسخه کتاب با تخفیف ویژه در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه مازنیها از ابتدای امسال تاکنون، چهار هزار چلد کتاب از اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران هدیه گرفتند، افزود: 16 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی مازندران هستند.

امامزاده اظهار داشت: ساخت کتابخانه های عمومی خلیل شهر، قائمشهر، زرگر محله، مرزن آباد و مرزیکلا به پایان رسیده ولی به دلیل نبود امکانات تجهیزاتی مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

وی زیربنای کتابخانه های عمومی تحت پوشش این نهاد را در استان بالغ بر 33 هزار و 730 متر مربع اعلام کرد و افزود: سرانه فضای کتابخانه ای در مازندران به ازای هر 100 نفر جمعیت، معادل 12.1 متر مربع است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی مازندران گفت: مازندران از حیث تعداد مراجعان به کتابخانه ها در رتبه هفتم و از نظر امانت دادن کتاب رتبه پنجم کشور را در ششماهه نخست امسال به خود اختصاص داده است.





