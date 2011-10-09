به گزارش خبرنگار مهر، "میروسلاو بلاژویچ" پس از برتری 3 بر صفر عصر یکشنبه تیمش مقابل سپاهان اصفهان با بیان این مطلب افزود: خوشحالم بالاخره به پیروزی رسیدیم و با این پیروزی مردم کرمان خوشحال شدند.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در واکنش به این پرسش که "آیا حسن اشجاری به او توهین کرده است؟"، گفت: من حواسم به بازی بود و نشنیدم که اشجاری به من توهینی کرده باشد.

وی برتری مقابل سپاهان اصفهان را شروع کار تیمش در لیگ برتر خواند و گفت: با پیروزی ارزشمندی که مقابل تیم قدرتمند سپاهان به دست آوردیم، روحیه و انگیزه ما برای دیدار هفته آینده مقابل پرسپولیس بیشتر شد.

بلاژویچ با تاکید براینکه بازیکنانش برای رسیدن به پیروزی تمام توان خود را به کار گرفته‌اند، افزود: در این بازی اگر بازیکنان سپاهان 70 کیلومتر در زمین دویده باشند، شک نداشته باشید که نفرات تیم مس کرمان بیش از یکصد کیلومتر در زمین دویده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در پاسخ به این پرسش که آیا با محسن بیاتی نیا به خاطر اعتراضی که به تعویض خود داشت، برخورد خواهید کرد؟، گفت: حتما با او برخورد خواهم کرد. برای من قابل قبول نیست بازیکنی به تعویض خود اعتراض داشته باشد و قطعا با آن بازیکن برخورد می کنم.

بلاژویچ در خصوص انتخاب بازیکنی جوان چون شجاع خلیل‌زاده برای کاپیتانی تیم فوتبال مس کرمان گفت: این من هستم که تصمیم می گیرم چه بازیکنی کاپیتان تیم باشد و در نهایت بازیکنی را انتخاب می کنم که از نظر فنی بازیکن شرایط بهتری داشته باشد.

تیم فوتبال مس کرمان با برتری پرگل 3 بر صفر مقابل سپاهان اصفهان در دیداری معوقه از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از قعر جدول رده بندی این رقابت‌ها جدا شد.