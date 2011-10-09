جشنواره "یک هفته با کانون" در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره بعد از ظهر یکشنبه با حضور مدیران و مسئولان کانون فکری نوجوانان و جوانان استان، هنرمندان، اعضا و اولیا هنرجویان گشایش یافت.

در قالب این جشنواره هفت غرفه شامل فعالیتهای علمی نجومی، پویانمایی، کاردستی، نمایش خلاق، ادبی، بازی و سرگرمی و نقاشی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل برگزار می شود.

به گفته مسئولان برگزاری این جشنواره شاداب سازی، اجرای دوره های آموزشی به صورت زنده، ایجاد فضای شاد و با نشاط برای کودکان، ارتقا خلاقیت و... از جمله اهداف برگزاری آن است.

در این نمایشگاه از مادر شهید نوجوان برمال و دوکودک که در جشنواره رضوی نقاشی یک حدیث یک تصویر مقام برتر را کسب کرده بودند تجلیل شد.

این نمایشگاه از امروز تا22 مهر هر روز میزبان 180 تا200 کودک دختر و پسر خواهد بود.