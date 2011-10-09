مراسم بدرقه زائران در مساجد یا درب منازل انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به محدودیت های موجود در مسیرهای ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد و محوطه عمومی و پارکینگ های آن که در موسم حج دارای ترافیک سنگین است و موجب مشکلات عدیده ای از جمله تاخیر در پروازها می شود؛ به منظور رفاه حال زائران گرامی و بدرقه کنندگان محترم و همچنین مسافران سایر پروازها تقاضا دارد مراسم بدرقه و خداحافظی در مساجد، حسینیه ها و یا درب منازل انجام شود تا بدرقه و استقبال و پرواز زائران گرامی به سهولت و به موقع انجام پذیرد.

