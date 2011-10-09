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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۲

مراسم بدرقه زائران در مساجد یا درب منازل انجام شود

مراسم بدرقه زائران در مساجد یا درب منازل انجام شود

سازمان حج و زیارت استان تهران از زائران و بدرقه کنندگان حج تمتع خواست به منظور رفاه حال زائران، مراسم بدرقه و خداحافظی در مساجد، حسینیه ها و یا درب منازل انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به محدودیت های موجود در مسیرهای ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد و محوطه عمومی و پارکینگ های آن که در موسم حج دارای ترافیک سنگین است و موجب مشکلات عدیده ای از جمله تاخیر در پروازها می شود؛ به منظور رفاه حال زائران گرامی و بدرقه کنندگان محترم و همچنین مسافران سایر پروازها تقاضا دارد مراسم بدرقه و خداحافظی در مساجد، حسینیه ها و یا درب منازل انجام شود تا بدرقه و استقبال و پرواز زائران گرامی به سهولت و به موقع انجام پذیرد.
 

کد مطلب 1428584

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