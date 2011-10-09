سه کارگاه آموزشی، رهاورد روز نخست جشواره شعر و داستان جوان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایلام، نهمین جشنواره شعر و داستان جوان، روز یکشنبه 17 مهر در این شهر آغاز به کار کرد.
در مراسم افتتاحیه این همایش، با حضور یوسفعلی میرشکاک، امیرحسین فردی و حجتالاسلام صحبتالله رحمانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام از مقام ادبی سه تن از نویسندگان و شاعران ایلام ،جلیل صفربیگی، بهروز سپیدنامه و حبیبالله بخشوده تجلیل شد.
در این مراسم، امیرحسین فردی، مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری با بیان اینکه استعداد شاعران و نویسندگان استان ایلام، کمتر از شاعران پایتخت نیست، گفت: البته سیاستگذاران فرهنگی آنها را بیشتر میبینند و بر همین اساس تصمیم گرفتیم نگاه برابری به نویسندگان و شاعرانی که در استانها و در مرکز وجود دارند، داشته باشیم.
در ادامه برنامههای روز نخست از همایش همچنین کارگاههای تخصصی شعر و داستان و ادبیات کودک و نوجوان برگزار شد که در بخش شعر، یوسفعلی میرشکاک و محمود حبیبی کسبی، در بخش داستان، علیرضا لبش و کیوان امجدیان و در بخش ادبیات کودک و نوجوان نیز بابک نیکطلب به نقد و بررسی آثار داستانی پرداختند که به بخش نهایی جشنواره راه پیدا کردهاند.
این کارگاهها در روز نخست جشنواره در دو بخش صبح و بعدازظهر برگزار شد.
همچنین در ادامه برگزاری برنامههای روز نخست این جشنواره یکشنبه شب، 17 مهرماه، شب شعری نیز با حضور شاعران جوان حاضر در این جشنواره در محل هتل زاگرس ایلام برگزار خواهد شد.
نهمین جشنواره شعر و داستان جوان، فردا 18 مهر به کار خود پایان خواهد داد.
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