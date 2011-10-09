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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۳

جشنواره یک هفته با کانون در البرز آغاز شد

جشنواره یک هفته با کانون در البرز آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز از آغاز جشنواره بزرگ یک هفته با کانون در این استان خبر داد.

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این جشنواره که از 16 مهر آغاز شده است به معرفی فعالیت های کانون می پردازد و اعضا با عناوین و نحوه اجرای فعالیتها در کانون آشنا می شوند.

وی افزود: این جشنواره برای نخستین بار در استان البرز همزمان با سراسر کشور با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با کانون و معرفی فعالیت های آن صورت می گیرد.

رمضانخانی ادامه داد: در این جشنواره روزانه حدود هزار دانش آموز این استان از 32 فعالیت فرهنگی و هنری این کانون مانند قصه گویی، نمایش خلاق، بازی و سرگرمی، نمایش، فیلم، شعرخوانی، نقاشی، خوشنویسی و... استفاده می کنند.

وی همچنین از برگزاری نشستهای  تخصصی شعرخوانی با حضور اساتید کشوری خبر داد.

به گفته رمضانخانی، روز جمعه 22مهرماه به خانواده ها اختصاص دارد.

جشنواره بزرگ یک هفته با کانون در مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کانون واقع در کرج، انتهای خیابان ساسانی- انتهای نامجو برگزار می شود.
 
این جشنواره تا 22 مهر ادامه دارد.
 
کد مطلب 1428586

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