خوابهای آمریکا برای تونس ؛ بدبینی مردم تونس به غربی ها

به گزارش خبرگزاری مهر پایگاه نهرین با اشاره به سفر اخیرا "الباجی السبسی" نخست وزیر موقت تونس به آمریکا آورده است : سفر السبسی به واشنگتن سئوالات زیادی درباره دفاع آمریکا از السبسی و بازماندگان رژیم بن علی در راستای طرح نابودی انقلابهای مردمی به وجود آورده است.

این پایگاه نوشته است : برخی از پلاکاردهایی که نمازگزاران در تونس بر دست داشتند از تردید فراوان مردم در خصوص نقش آمریکا برای تاثیرگذاری در تونس حکایت دارد به طوری که بر روی پلاکاردها نوشته شده بود ای السبسی راه تو به واشنگتن مسیری است که بن علی قبلا اجرا کرده است، مردم تصمیم گیرنده هستند نه آمریکا.

پایگاه فوق می افزاید: "جفری فلتمن" معاون وزیر امور خارجه آمریکا یکی از مسئولان برجسته آمریکایی است که با بازماندگان رژیم بن علی پس از فرارش به عربستان سعودی ارتباط دارد.

این پایگاه نوشت : فلتمن با ژنرالهای ارتش و سازمان اطلاعات تونس و نیز با شخص السبسی که دست پرورده مکتب "بورقیبه" ضد اسلام است، ارتباطات قوی دارد.

پایگاه مذکور بیان کرد: فلتمن طرح مخفیانه آمریکا را با دقت اجرا می کند. آمریکا و دستگاههای اطلاعاتی و وزارت خارجه فرانسه سعی در مهار تغییرات در تونس با هماهنگی ژنرالهای رژیم سابق و السبسی دارند.

این پایگاه می افزاید: آمریکا وعده کمک 50 میلیون دلاری به تونس را داده است و در ژوئن گذشته هیئتی از نمایندگان شرکتهای بزرگ آمریکا که رابطه قوی با رژیم صهیونیستی دارند شامل جنرال الکتریک، بوئینگ، کوکا کولا، ماریوت و داو با بازدید از تونس سرمایه گذاری در آن را بررسی کردند.