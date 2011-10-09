کانون پرورش فکری گلستان با کمبود امکانات روبروست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر یکشنبه در نشست با مدیر، کارشناسان و مربی مسئولان مراکز فرهنگی هنری کانون با اشاره به حضور داوطلبانه کودکان ونوجوانان در مراکز فرهنگی هنری، رسالت و مسئولیت مربیان فرهنگی، هنری و ادبی را برای خدمت به پاکترین انسانها خطیر برشمرد.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت افزایش سطح کیفی و کمی فعالیتهای کانون تصریح کرد: بکارگیری همه ظرفیتهای جامعه و خانواده برای تربیت صحیح کودکان ونوجوانان در شرایطی که دشمنان نظام نسل آینده کشور را نشانه گرفته اند بیش از پیش ضروریست.

استاندار گلستان، مهمترین ابزار بیداری را بیداری فطرت و محبت به کودکان ونوجوانان برای برقراری ارتباط عاطفی و درست با آنان ذکر کرد.



قناعت گفت: موفقیتهای کانون پرورش فکری گلستان علیرغم امکانات اندک، شایسته تحسین است.