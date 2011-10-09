  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

عصر امروز؛

مشکلات آب شرب برخی مناطق کشور در کمیسیون بهداشت مجلس بررسی شد

مشکلات آب شرب برخی مناطق کشور در کمیسیون بهداشت مجلس بررسی شد

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه امروز کمسیون متبوعش وزارت نیرو متعهد به رفع مشکل آب آلوده برخی مناطق کشور و شهر با همکاری این کمیسیون شد.

حسن تامینی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی  در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش که با حضور ثمره‌هاشمی معاون امور آبفا وزارت نیرو برای بررسی وضعیت آب شرب کشور برگزار شد افزود: با توجه به اینکه مخازن زیادی در تهران داریم، قرار شد در استفاده از این مخازن بیشتر دقت شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه زمانی که هوا خیلی گرم می‌شود وزارت نیرو محبور است از چاه‌های آبی استفاده کند گفت: از این رو مقرر شد کمیسیون در این زمینه کمک‌ و همکاری کند.

وی همچنین گفت: معاون بهداشتی وزارت بهداشت نیز در این جلسه شرکت کرد و درباره آلودگی آب‌هایی که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شود، مباحثی را مطرح کرد.

کد مطلب 1428591

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها