مشکلات آب شرب برخی مناطق کشور در کمیسیون بهداشت مجلس بررسی شد

حسن تامینی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش که با حضور ثمرههاشمی معاون امور آبفا وزارت نیرو برای بررسی وضعیت آب شرب کشور برگزار شد افزود: با توجه به اینکه مخازن زیادی در تهران داریم، قرار شد در استفاده از این مخازن بیشتر دقت شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه زمانی که هوا خیلی گرم میشود وزارت نیرو محبور است از چاههای آبی استفاده کند گفت: از این رو مقرر شد کمیسیون در این زمینه کمک و همکاری کند.
وی همچنین گفت: معاون بهداشتی وزارت بهداشت نیز در این جلسه شرکت کرد و درباره آلودگی آبهایی که برای آبیاری زمینهای کشاورزی استفاده میشود، مباحثی را مطرح کرد.
مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه امروز کمسیون متبوعش وزارت نیرو متعهد به رفع مشکل آب آلوده برخی مناطق کشور و شهر با همکاری این کمیسیون شد.
حسن تامینی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش که با حضور ثمرههاشمی معاون امور آبفا وزارت نیرو برای بررسی وضعیت آب شرب کشور برگزار شد افزود: با توجه به اینکه مخازن زیادی در تهران داریم، قرار شد در استفاده از این مخازن بیشتر دقت شود.
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