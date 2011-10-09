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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

زمانی به مهر خبر داد:

طرح اصلاح بیمه‌های اجتماعی کارگران در کمیسیون اجتماعی رای نیاورد

طرح اصلاح بیمه‌های اجتماعی کارگران در کمیسیون اجتماعی رای نیاورد

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز این کمیسیون طرح اصلاح بیمه های اجتماعی کارگران رای نیاورد و مقرر شد در جلسات آتی کمیته های تعیین شده نظرات خود را به اعضای کمیسیون اعلام کند.

سید جواد زمانی مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار مهر در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه عصرامروز این کمیسیون افزود: در جلسه امروز دو موضوع مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.موضوع اول بررسی طرح اصلاح مواردی از قانون تعاونی های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و موضوع دیگر طرح اصلاح بیمه های اجتماعی کارگران بود.

وی با بیان اینکه این دو طرح به تایید و تصویب اعضا نرسید افزود: مقرر شد کمیته ای تشکیل شود و در آن کارشناسان دیدگاهها و نظرات خود را در خصوص این دو طرح ارائه نمایند.

وی گفت: پس از ارائه و نقطه نظرات کارشناسان این طرح ها دوباره در کمیسیون مطرح می شود و اعضا دیدگاه خود را اعلام می کند.

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه کمیسیون متبوعش نظر خود رادرباره این دوطرح چه زمانی اعلام می کند گفت: بنا داریم در اسرع وقت این دو طرح مهم را بررسی کنیم تا نظر کمیسیون در این خصوص اعلام شود.

کد مطلب 1428592

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