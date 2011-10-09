سید جواد زمانی مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار مهر در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه عصرامروز این کمیسیون افزود: در جلسه امروز دو موضوع مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.موضوع اول بررسی طرح اصلاح مواردی از قانون تعاونی های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و موضوع دیگر طرح اصلاح بیمه های اجتماعی کارگران بود.

وی با بیان اینکه این دو طرح به تایید و تصویب اعضا نرسید افزود: مقرر شد کمیته ای تشکیل شود و در آن کارشناسان دیدگاهها و نظرات خود را در خصوص این دو طرح ارائه نمایند.

وی گفت: پس از ارائه و نقطه نظرات کارشناسان این طرح ها دوباره در کمیسیون مطرح می شود و اعضا دیدگاه خود را اعلام می کند.

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه کمیسیون متبوعش نظر خود رادرباره این دوطرح چه زمانی اعلام می کند گفت: بنا داریم در اسرع وقت این دو طرح مهم را بررسی کنیم تا نظر کمیسیون در این خصوص اعلام شود.