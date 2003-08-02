توان دفاعي و موشكي ايران اهرم بازدارنده اي است كه امنيت را براي منطقه به ارمغان مي آورد

وي در گفت وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر افزود: جهان امروز جهان تاخت و تاز قدرتهاي استكباري است و اگر ما بخواهيم در اين جهان در مقابل تجاوزات اين قدرتها ايستادگي كنيم، بايد مجهز به تجهيزات و فناوري هاي دفاعي روز باشيم.

فرمانده نيروي هوايي ارتش تاكيد كرد: تجهيز نيروهاي مسلح به تجهيزات دفاعي پيشرفته به منظور حفظ تماميت ارضي و دفاع از آب و خاك اين كشور انجام مي شود.

سرتيپ پرديس ادامه داد: توان دفاعي ما باعث مي شود در صورت تجاوز دشمن به ميهن اسلامي، جواب دندان شكني به متجاوزان داده شود.

وي ادامه داد: ما در زمان دفاع مقدس كمبودهايي از نظر دفاعي داشتيم، اما امروز به ياري خداوند و به همت متخصصان و كارشناسان متعهد نيروهاي مسلح، به تجهيزات دفاعي مناسبي دست يافته ايم.

فرمانده نيروي هوايي ارتش با اشاره به جوسازي هاي رژيم صهيونيستي در ارتباط با آزمايش موشك شهاب - 3 گفت: رژيم صهيونيستي كه دستش به خون مردم فلسطين آلوده است، ايران را به عنوان خطر براي صلح جهاني معرفي مي كند، اما ما اين مساله را به همه جهانيان اعلام مي كنيم كه به هر چيزي كه براي دفاع از دين و كشور و تماميت ارضيمان نياز داريم، به آن دسترسي پيدا خواهيم كرد.



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