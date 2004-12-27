دومين رويكرد بر نمايشهاي مذهبي جوانان

به گزارش "مهر" مسئول واحد نمايش فرهنگسراي جوان هدف از برگزاري رويكرد نمايشهاي مذهبي را استفاده مطلوب و مناسب از استعداد ها و نيروهاي جوان براي زمينه اشاعه فرهنگ دين و معنويت و ايجاد فرصت براي جوانان و نوجوانان در ابراز عقيده و اظهار انديشه و شناساندن تلاشها و مظلوميت شيعيان در تاريخ اسلام ، اعلام كرد.

فرهاد خسروي فرد اعلام داشت: رويكرد نمايشهاي مذهبي با عنوان ياوران حسين (ع) با مضامين" اميد و انتظار ، سلحشوري ، نيايش " در بخش ميداني از 10 تا 15 اسفند ماه برگزار خواهد شد وعلاقمندان جهت شركت در اين برنامه مي توانند آثار خود را در قالب فيلم يا ارايه طرح در موضوعات مذكور با 12 بهمن ماه به دبيرخانه اين برنامه ارسال نمايند.

لازم به ذكر است آثارارسالي به دبير خانه از 26 تا 29 بهمن ماه بازبيني شده و در مرحله نهايي شركت خواهند كرد و به نفرات برترجوايز نفيسي اهدا خواهد شد.

گفتني است دبيرخانه اين همايش واقع درميدان خراسان، خيابان خاوران، واحد نمايش فرهنگسراي جوان وتلفن تماس آن 3717037 مي باشد.