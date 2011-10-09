موج اعتراضات به 847 شهر آمریکا رسید/ سانسور خیزش مردم از سوی مدعیان

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که رسانه های آمریکا بر خلاف ادعای خود درباره آزادی بیان و انتقال واقعیتها و حمایت از دموکراسی همچنان به سانسور اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف این کشور ادامه می دهند، منابع خبری از گسترش دامنه این تحرکات اعتراض آمیز به 847 شهر آمریکا خبر داده اند.



ادامه اعتراضات ‌مردم آمریکا تا زمان تغییر





"دیوید اسونسون"، نویسنده "جنگ یک دروغ است" از ادامه اعتراضات ضد سیاستهای اقتصادی آمریکا تا زمان "ایجاد برخی تغییرات" خبر داده است.



به گزارش مهر، اسوانسون، که سازماندهی "اکتبر 2011" در واشنگتن را به عهده دارد، در گفتگو با پرس تی وی با بیان اینکه "تا آخرین نفس ادامه می‎‌دهیم"، خاطر نشان کرد "ما در حال تغییر فرهنگ هستیم، نه تغییر یک سیاستمدار خاص".





این درحالی است که همزمان با اعتراضات مردمی "تسخیر وال استریت" و "تسخیر لس‎آنجلس"، معترضان جنبش تسخیر واشنگتن در روز شنبه (7 اکتبر برابر با 16 مهر) برای سومین روز متوالی در فریدم پلازا تظاهرات کردند.

گسترش دامنه اعتراضات به 847 شهر

فعالان آمریکایی اعلام کرده اند اعتراضات علیه فساد در آمریکا که از وال استریت نیویورک آغاز شد، اکنون به 847 شهر در سرتاسر این کشور گسترش یافته است.

تظاهرات جنبش "وال استریت را تسخیر کنید" از حدود چهار هفته پیش آغاز شده و تاکنون نیز ادامه داشته است.



به گزارش مهر به نقل از پرس تی وی، وب­سایت "با یکدیگر تسخیر کنید" که مرکزی برای اعتراضات سراسری همسو با جنبش "وال استریت را تسخیر کنید " است، گزارش داد، تجمعات اعتراضی علیه فساد در آمریکا به 847 شهر گسترش یافته است.



بر پایه این گزارش، فعالان روز پنجشنبه اعتراضات "اکتبر 2011" را با تصرف "میدان آزادی" واشنگتن دی سی آغاز کرده بودند.



تظاهرکنندگان این اعتراضات را در مخالفت با منفعت طلبی شرکتها، فقر و نابرابری اجتماعی و موارد دیگر برپا کرده­اند.



آنها رویه کنونی در وال استریت و نفوذ شرکتها در سیاستهای کاخ سفید را عامل بحران اقتصادی ادامه ­دار در این کشور می ‌دانند.



یکی از معترضان آمریکایی درباره این موضوع گفت : ما باید سرمایه گذاری در بخش خصوصی را متوقف کنیم. ما باید نگران 99 درصد جمعیت کشور باشیم. ما باید پول خود را در برنامه‌های رفاهی اجتماعی سرمایه گذاری کنیم.



فعالان جنبش "وال استریت را تسخیر کنید" تاکید کرده­اند، در فصل زمستان نیز به اعتراضات خود ادامه می ­دهند.



تظاهرکنندگان آمریکایی با استفاده از شعار "ما 99 درصد هستیم" بر این نکته تاکید دارند که آنها آن یک درصد آمریکایی که ثروت این کشور را در اختیار دارد، نیستند.

خیزش مردمی علیه وعده‌ پوچ "رویای آمریکایی"



در هفته‌های اخیر، مردم آمریکا با پیوستن به جنبش "وال‌استریت را تسخیر کنید" و آمدن به خیابانهای شهرهای مختلف این کشور، در اعتراض به نابرابری‌هایی که دولت و شرکتهای بزرگ مسئول آن هستند، شعار سر داده‌اند.



جنبش "وال‌استریت را تسخیر کنید"، 17 سپتامبر(26 شهریور) در منطقه مالی شهر نیویورک با هدف اعتراض به مسائلی همچون فقر، بیکاری، قدرت و نفوذ شرکتهای بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگهای خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداشهای زیاد برای مجریان وال استریت، آغاز شد.



معترضان آمریکایی بر این باور هستند که منفعت‌طلبی و فزون طلبی شرکتهای بزرگ این کشور، عامل شرایط وخیم اقتصادی است.



گفتنی است جنبش اعتراضی در آمریکا اکنون به شدت گسترش پیدا کرده و به دیگر مناطق این کشور از جمله کالیفرنیا، کلورادو، کارولینای شمالی و واشنگتن نیز رسیده است. یکی از این جنبشها " لس آنجلس را تسخیر کنید" است که حامیان آن اوایل هفته جاری شهرداری لس‌آنجلس را به محاصره خود در آوردند.



تظاهرکنندگان آمریکایی می ‌گویند، قصد دارند تا زمانی که خواسته‌هایشان محقق نشده است، به اعتراضات خود ادامه ‌دهند.



دولت آمریکا تحت کنترل شرکتهای بزرگ



ماریا آلوین هماهنگ کننده جنبش اعتراضی "اکتبر 2011" به پرس تی وی گفته است شرکتهای بزرگ و افراد ثروتمند کاملا دولت آمریکا را به اسارت خود در آورده‌اند.



آلوین افزود : این نظامی است که ما قصد داریم آن را تغییر دهیم، چرا که این نظام دیگر برای مردم عادی جواب نمی‌دهد.



نارضایتی از شیوه توزیع ثروت در آمریکا





یکی از معترضان شرکت کننده در تظاهرات نیویورک از مخالفت معترضان آمریکایی با توزیع ثروت و قدرت میان اقلیت این کشور خبر داده است.



آرتون گوپتا به پرس تی وی، گفته است: این یک خواسته فردی نیست، می‎توانیم از دلیل حضور مردم در اینجا سخن بگوییم چرا که همگی آنها با تمرکز افراطی ثروت و قدرت میان یک درصد برتر جامعه مخالف هستند.



وی افزود: (سیستم موجود) سیسستم ثروتمندان، توسط ثروتمندان و برای ثروتمندان است.



گوپتا خاطرنشان کرد: ما به بهره‎وری از سیستم نیاز داریم، نه فقط سیستم سیاسی، بلکه سیستم اقتصادی چرا که در صورتی که تغییرات سیاسی اعمال اما شرکتها را به حال خود رها کنید، آنها به آرامی با سبک شمردن این تغییر بر آن غلبه می‌کنند.



وی همچنین از دولت آمریکا به دلیل "نهادینه کردن فساد و رشوه" انتقاد کرد.



سردبیر نشریه "اشغال وال استریت" افزود: ما این را سهم مبارزات (انتخاباتی) و بخششهای سیاسی می‎نامیم.