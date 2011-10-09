مشارکت فداییان صدام معدوم در سرکوب مردم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، منابع سیاسی عراق اعلام کردند: برخی رهبران مخالفان بحرینی در تماسهای تلفنی از مشارکت بازماندگان فداییان صدام و رژیم بعث سرنگون شده عراق به همراه نظامیان سعودی در سرکوب قیام مردم بحرین خبر داده اند.

منابع مذکور بیان کردند: رهبران مخالفان بحرینی تاکید کرده اند که افراد سیاهپوش که به زبان عراقی صحبت می کنند به همراه نظامیان سعودی به منازل حمله می کنند و صاحبان این منازل را مورد بازرسی قرار می دهند که گفته می شود آنها فداییان صدام هستند.

این منابع افزودند: در دست این سیاهپوشان شمشیری است که شبیه آرم گروه پاکسازی مخالفان عراقی در زمان صدام است که رهبری آن را "عدی صدام" جنایتکار بر عهده داشت.