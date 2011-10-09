  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۶

منابع عراقی فاش کردند:

مشارکت فداییان صدام معدوم در سرکوب مردم بحرین

مشارکت فداییان صدام معدوم در سرکوب مردم بحرین

منابع سیاسی عراقی از مشارکت فداییان صدام معدوم به همراه نظامیان سعودی در حمله به منازل مردم بحرین پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، منابع سیاسی عراق اعلام کردند: برخی رهبران مخالفان بحرینی در تماسهای تلفنی از مشارکت بازماندگان فداییان صدام و رژیم بعث سرنگون شده عراق به همراه نظامیان سعودی در سرکوب قیام مردم بحرین خبر داده اند.

منابع مذکور بیان کردند: رهبران مخالفان بحرینی تاکید کرده اند که افراد سیاهپوش که به زبان عراقی صحبت می کنند به همراه نظامیان سعودی به منازل حمله می کنند و صاحبان این منازل را مورد بازرسی قرار می دهند که گفته می شود آنها فداییان صدام هستند.

این منابع افزودند: در دست این سیاهپوشان شمشیری است که شبیه آرم گروه پاکسازی مخالفان عراقی در زمان صدام است که رهبری آن را "عدی صدام" جنایتکار بر عهده داشت.

کد مطلب 1428607

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها