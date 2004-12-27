برگزيدگان جشنواره بهداشت و خانواده مورد تقدير قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر همايون صادقي بازرگاني از دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با مقاله "مطالعه جامع شاخص هاي بهداشت وسلامت در عشاير استان اردبيل"، منيره انوشه از دانشگاه تربيت مدرس با مقاله "طراحي و بررسي تاثير الگوي آموزش كل نگر بلوغ جهت ارتقاي بهداشت دختران" و دكتر فالطمه الحاني از دانشگاه تربيت مدرس با مقاله " طراحي و ارزشيابي الگوي توانمندسازي خانواده محور در پيشگيري از كم خوني فقر آهن دختران نوجوان" به ترتيب به عنوان سه نفر اول معرفي شدند و مورد تقدير قرار گرفتند.

اين مراسم شب گذشته با حضور دكتر علي منتظري رئيس جهاد دانشگاهي و دكتر ملك افضلي معاون پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار شد.