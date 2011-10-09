به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایلام، مراسم اختتامیه نهمین جشنواره شعر و داستان جوان عصر روز دوشنبه 18 مهر در سالن اجتماعات اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای شهر ایلام برگزار می‌شود.

در این مراسم، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبیلغات اسلامی و مجتبی اعلایی استاندار ایلام برگزار می‌شود.

در این برنامه، پس از سخنرانی و شعرخوانی برگزیدگان جشنواره در بخش داستان کوتاه و بلند و کودک و نیز شعر نو، کلاسیک و کودک و نوجوان معرفی خواهند شد.

بنا بر اعلام دبیر نهمین جشنواره شعر و داستان جوان، تمام بخش‌های این جشنواره دارای آثار برگزیده نخواهد بود و در برخی از حوزه‌ها جشنواره به معرفی آثار قابل تقدیر بسنده کرده است.

یادآور می‌شود، این دوره از جشنواره جوایزی شامل یک میلیون و 700 هزار تومان برای نفرات نخست، یک میلیون و 300 هزار تومان برای نفرات دوم و 800 هزار تومان برای نفرات سوم اهدا خواهد کرد.

همچنین تمام تقدیرشوندگان در جشنواره، جایزه‌ای معادل 200 هزار تومان به همراه لوح تقدیر و نیز مبلغی به عنوان هزینه سفر دریافت خواهند کرد.