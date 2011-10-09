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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۱

پوررجب خبر داد:

رفع معضل دیرینه کم آبی در تسوج با هزینه ای بالغ بر 36 میلیون ریال

رفع معضل دیرینه کم آبی در تسوج با هزینه ای بالغ بر 36 میلیون ریال

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب وفاضلاب آذربایجان شرقی از برطرف کردن مشکل کم آبی شهر تسوج با هزینه ای بالغ بر 36 میلیون و 400 هزار ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پوررجب اظهار داشت: مشکل کمبود آب شرب چندین ساله شهر تسوج با اجرای آبرسانی به این شهر خاتمه می یابد.

پوررجب افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه و خشکسالی های چند سال اخیر، شهر تسوج همه ساله با کمبود آب مواجه می شد.

به گفته وی، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی برای حل مشکل کم آبی منطقه اقدام به حفر چاه نمود که در حال حاضر با دبی 15 لیتر در ثانیه تجهیز گردیده است و وارد مدار شده است.

مدیرعامل آب وفاضلاب آذربایجان شرقی با اشاره به حل مشکل این شهر در درازمدت گفت: شرکت آب و فاضلاب استان در یک اقدام دیگر مطالعات اجرای خط انتقال آبرسانی به شهر تسوج را به اتمام رسانده و در حال انتخاب پیمانکار بوده و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود .

وی با اشاره به مشخصات این طرح آبرسانی، یادآور شد: طرح فوق شامل اجرای خط انتقال بطول 25 کیلومتر با لوله 300 میلی متری و دو مخزن دو هزار و سه هزار مترمکعبی در ابتدا و انتهای طرح احداث خواهد شد .

پوررجب همچنین به تامین اعتبار طرح مذکور اشاره کرد و تصریح کرد: برای اجرایی کردن طرح آبرسانی به شهر تسوج بالغ بر 36 میلیون و 400 هزار ریال اعتبار مورد نیاز بوده که بخشی از اعتبارات آن در سالجاری تامین شده و عملیات اجرایی آن بزودی آغاز می شود وامیدواریم با اجرای این طرح، مشکل دیرینه این شهر که همانا تامین آب شرب بهداشتی است برطرف کنیم.

کد مطلب 1428619

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