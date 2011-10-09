رفع معضل دیرینه کم آبی در تسوج با هزینه ای بالغ بر 36 میلیون ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پوررجب اظهار داشت: مشکل کمبود آب شرب چندین ساله شهر تسوج با اجرای آبرسانی به این شهر خاتمه می یابد.



پوررجب افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه و خشکسالی های چند سال اخیر، شهر تسوج همه ساله با کمبود آب مواجه می شد.



به گفته وی، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی برای حل مشکل کم آبی منطقه اقدام به حفر چاه نمود که در حال حاضر با دبی 15 لیتر در ثانیه تجهیز گردیده است و وارد مدار شده است.



مدیرعامل آب وفاضلاب آذربایجان شرقی با اشاره به حل مشکل این شهر در درازمدت گفت: شرکت آب و فاضلاب استان در یک اقدام دیگر مطالعات اجرای خط انتقال آبرسانی به شهر تسوج را به اتمام رسانده و در حال انتخاب پیمانکار بوده و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود .



وی با اشاره به مشخصات این طرح آبرسانی، یادآور شد: طرح فوق شامل اجرای خط انتقال بطول 25 کیلومتر با لوله 300 میلی متری و دو مخزن دو هزار و سه هزار مترمکعبی در ابتدا و انتهای طرح احداث خواهد شد .



پوررجب همچنین به تامین اعتبار طرح مذکور اشاره کرد و تصریح کرد: برای اجرایی کردن طرح آبرسانی به شهر تسوج بالغ بر 36 میلیون و 400 هزار ریال اعتبار مورد نیاز بوده که بخشی از اعتبارات آن در سالجاری تامین شده و عملیات اجرایی آن بزودی آغاز می شود وامیدواریم با اجرای این طرح، مشکل دیرینه این شهر که همانا تامین آب شرب بهداشتی است برطرف کنیم.