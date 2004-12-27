همايش توسعه فناوري در صنعت نفت گشايش يافت

به گزارش سرويس اقتصادي "مهر" دبير همايش سخنراني افتتاحيه يكي از اهداف برگزاري اين همايش را بررسي چگونگي دستيابي صنعت قدمت دار نفت را به فناوري مناسب دانست و افزود چنين پنداشته مي شود كه اين صنعت به تمام فناوري هاي روز دست يافته است در صورتي كه چنين نيست .

مروي افزود: تا زمانيكه تعريف واحد و مشخصي از فناوري در سطح جامعه نباشد، طرح موضوعاتي مانند انتقال، بومي سازي، جذب و توسعه و ساير مولفه هاي مرتبط با فناوري ، منطقي و كارگشا نيست .

وي صنعت نفت را در در ميان مردم ناشناخته دانست و تاكيد كرد : صنعتي كه 60 درصد كل بودجه كشور را تامين مي كند، در ميان مردم فقط به دغدغه هاي گران شدن سوخت و تورم خلاصه مي شود و فناوري و صنايع درگير در حوزه نفت و گاز و حساسيت هاي مرتبط با آن در جامعه نهادينه نشده است.