پلدختر از نظر کمبود مسجد سومین شهرستان لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی محمدیان عصر یکشنبه در همایش تجلیل از هیئت امنا و خادمان مساجد و بقاع متبرکه شهرستان پلدختر اظهار داشت: قبل از دولت نهم و دهم 996 مسجد در لرستان وجود داشت ولی هم اکنون با مشارکت مردم و دولت هزار و 640 مسجد در استان ساخته شده است.

وی ادامه داد: همچنین هم اکنون 20 امامزاده نیز در لرستان بازسازی و یا در حال بازسازی است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان مسجد را مبدا پیدایش و حرکت بزرگترین نهضت های انقلابی و اسلامی دانست و گفت: این پایگاه های الهی در طول گذشت 33 سال از عمر با برکت نظام مقدس ایران همواره مورد هجمه دشمنان بوده که ترورهای ناجوانمردانه و تحرکات تروریستی دشمنان در مساجد مبیین این حقیقت است که دشمنان با مسجد دشمنی می ورزند.

حجت الاسلام محمدیان از خیران خواست در زمینه مسجد سازی همکاری و مشارکت کنند و از هیئت امنای مقبره "سید نعمت اله جزایری" خواست برای بسط و توسعه این مرقد با اداره اوقاف همکاری کنند.

فرماندار پلدختر نیز در این همایش مساجد و زیارت گاهها را پایگاه فرهنگی در ارتقا دانش و بینش اسلامی دانست و گفت: مساجد پایگاه خنثی سازی توطئه های دشمنان و بهترین سنگر مبارزه با انحرافات و ناهنجاری فکری، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی هستند که سلامت اخلاقی جامعه را تامین می کند.

"فریدون رشیدی" افزود: مساجد کانون های مهر، مجبت، همدلی، همبستگی و وحدت بوده و پایگاه حضور همه روزه مسلمانان برای به پا داشتن مهم ترین فریضه دینی است.

وی مساجد و مکان های مذهبی را بهترین سنگر در برابر جنگ نرم دشمنان دانست و گفت: مردم باید هوشیارتر از گذشته با حفظ اتحاد و همبستگی و با حضور پر شکوه در این پایگاه الهی موجب یاس دشمنان نظام شوند.

بنابر این گزارش در پایان این همایش از 15 خادم مسجد و بقاع متبرکه شهرستان پلدختر با اهدا هدایایی تجلیل شد.