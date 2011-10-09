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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۹

حجت الاسلام شاهرودی:

کشورهای غربی نمی توانند بیداری اسلامی را به نام خود ثبت کنند

کشورهای غربی نمی توانند بیداری اسلامی را به نام خود ثبت کنند

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: کشورهای غربی به ویژه آمریکا نمی توانند بیداری اسلامی در منطقه را به نام خود تمام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید محمد حسینی ‌شاهرودی بعد از ظهر یکشنبه در همایش امام و بیداری اسلامی با بیان اینکه دشمنان برخی از خواسته‌ها و حرکات کشور ما را به گونه ‌ای دیگر تعبیر می ‌کنند، اظهار داشت: تلاش مضاعف دشمنان برای جلوگیری از الگو قرار دادن ایران در جهان اسلام با شکست مواجه شده است.

وی با بیان اینکه تلاش‌ های استکبار در کشورهای مسلمان لبنان، سوریه و حتی آمریکا برای زدودن این ذهنیت که در جهان اسلام از ایران الگوگیری شده است، افزود: هرچند دشمنان الگوگیری از ایران را نادیده می ‌گیرند اما تاثیر انقلاب ایران بر دیگر تحولات در سطح جهان واقعیتی انکارناپذیر است و انقلاب ایران به تمام دنیا صادر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه هر نوع حرکت و فکری بر مبنای یک پشتوانه و نظریه فلسفی است، افزود: امروزه جهان به سمت انسان ‌محوری پیش می‌ رود و بسیاری از دانشمندان شرقی و غربی آن را با رنگ و لعاب خوبی پذیرفته‌ است و به این معنی که انسان سرنوشت خود را باید در دست بگیرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی بیان کرد: آزادی، حقوق بشر، رفاه و آسایش واژه‌ های خوب برای جذب مردم و قابل بررسی در اومانیسم و بر اساس فکر بشر است اما معتقدان به خدا می ‌گویند که انسان باید برای به دست آوردن آنها با خدا رابطه ‌ای داشته باشد و اما آنهایی که به خداوند اعتقاد ندارند دین را به عنوان افیون جامعه معرفی می‌ کنند.

وی منبع قدرت اسلام را دو ویژگی شهادت ‌طلبی و امید عنوان کرد و گفت: شهادت ‌طلبی در هیچ مکتب دیگری به جز اسلام به شکل برجسته وجود ندارد و مرگ در راه خدا بالاترین خیری است که به مسلمان می ‌رسد و ویژگی امید به این صورت است که مسلمانان معتقدند در قرآن آیاتی وجود دارد که آینده را از آن صالحان و معتقدان خواند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه در جریان بیداری اسلامی مقام معظم رهبری آمریکا را نیز عامل فتنه دانستند، افزود: هدف آمریکا و استعمار با آرم چشم شیطان این است که حکومت جهان بر مبنای حاکمیت شیطان اداره شود و کشورهای اسلامی هدف اصلی آنان قرار گرفته ‌است.

حجت‌ الاسلام حسینی‌ شاهرودی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا به جز ایران الزام قوانین شرعی وجود ندارد، اظهار داشت: یکی از اهداف مهم امام برکناری نظام طاغوتی و ایجاد حکومت اسلامی بود چرا که امام معتقد بود تنها در سایه حکومت اسلامی می‌ توان به رشد و پیشرفت دست یافت.

وی با بیان اینکه تنها کشوری که با وجود تمامی تحریم ها به صورت مستقل به بیشتر علوم و فنون دست ‌یافت ایران اسلامی است، گفت: امروز ایران از نظر پزشکی به جایی رسیده است که برای همه اعجاب ‌انگیز است و کشورهای آمریکای و اروپای نیز از نظر دفاعی زیر نظر ایران هستند و البته از نظر اقتصادی هم پیشرفت‌ های قابل توجهی داشته ‌است.

کد مطلب 1428622

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