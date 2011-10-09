کشورهای غربی نمی توانند بیداری اسلامی را به نام خود ثبت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید محمد حسینی ‌شاهرودی بعد از ظهر یکشنبه در همایش امام و بیداری اسلامی با بیان اینکه دشمنان برخی از خواسته‌ها و حرکات کشور ما را به گونه ‌ای دیگر تعبیر می ‌کنند، اظهار داشت: تلاش مضاعف دشمنان برای جلوگیری از الگو قرار دادن ایران در جهان اسلام با شکست مواجه شده است.

وی با بیان اینکه تلاش‌ های استکبار در کشورهای مسلمان لبنان، سوریه و حتی آمریکا برای زدودن این ذهنیت که در جهان اسلام از ایران الگوگیری شده است، افزود: هرچند دشمنان الگوگیری از ایران را نادیده می ‌گیرند اما تاثیر انقلاب ایران بر دیگر تحولات در سطح جهان واقعیتی انکارناپذیر است و انقلاب ایران به تمام دنیا صادر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه هر نوع حرکت و فکری بر مبنای یک پشتوانه و نظریه فلسفی است، افزود: امروزه جهان به سمت انسان ‌محوری پیش می‌ رود و بسیاری از دانشمندان شرقی و غربی آن را با رنگ و لعاب خوبی پذیرفته‌ است و به این معنی که انسان سرنوشت خود را باید در دست بگیرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی بیان کرد: آزادی، حقوق بشر، رفاه و آسایش واژه‌ های خوب برای جذب مردم و قابل بررسی در اومانیسم و بر اساس فکر بشر است اما معتقدان به خدا می ‌گویند که انسان باید برای به دست آوردن آنها با خدا رابطه ‌ای داشته باشد و اما آنهایی که به خداوند اعتقاد ندارند دین را به عنوان افیون جامعه معرفی می‌ کنند.

وی منبع قدرت اسلام را دو ویژگی شهادت ‌طلبی و امید عنوان کرد و گفت: شهادت ‌طلبی در هیچ مکتب دیگری به جز اسلام به شکل برجسته وجود ندارد و مرگ در راه خدا بالاترین خیری است که به مسلمان می ‌رسد و ویژگی امید به این صورت است که مسلمانان معتقدند در قرآن آیاتی وجود دارد که آینده را از آن صالحان و معتقدان خواند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه در جریان بیداری اسلامی مقام معظم رهبری آمریکا را نیز عامل فتنه دانستند، افزود: هدف آمریکا و استعمار با آرم چشم شیطان این است که حکومت جهان بر مبنای حاکمیت شیطان اداره شود و کشورهای اسلامی هدف اصلی آنان قرار گرفته ‌است.

حجت‌ الاسلام حسینی‌ شاهرودی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا به جز ایران الزام قوانین شرعی وجود ندارد، اظهار داشت: یکی از اهداف مهم امام برکناری نظام طاغوتی و ایجاد حکومت اسلامی بود چرا که امام معتقد بود تنها در سایه حکومت اسلامی می‌ توان به رشد و پیشرفت دست یافت.

وی با بیان اینکه تنها کشوری که با وجود تمامی تحریم ها به صورت مستقل به بیشتر علوم و فنون دست ‌یافت ایران اسلامی است، گفت: امروز ایران از نظر پزشکی به جایی رسیده است که برای همه اعجاب ‌انگیز است و کشورهای آمریکای و اروپای نیز از نظر دفاعی زیر نظر ایران هستند و البته از نظر اقتصادی هم پیشرفت‌ های قابل توجهی داشته ‌است.