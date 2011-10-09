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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۷

موسویان:

3600 کارگزار صندوق اجتماعی روستایی در کشور فعال است

3600 کارگزار صندوق اجتماعی روستایی در کشور فعال است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار و 600 کارگزار صندوق بیمه اجتماعی در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید موسویان در همایش راهوران محله استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر این تعداد کارگزار صندوق اجتماعی روستائیان و عشایر کشور از خدمات این صندوق استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه 89 دهیاری در استان لرستان کارگزار این صندوق و مابقی به صورت همکار با این صنـدوق فعایت می کنند، افزود: در مجموع 3 هزار و 600 دهیار کارگزار این صندوق هستند که خدمات این صندوق را به روستاییان و عشایر ارائه می کنند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان نیز در ادامه برگزاری این همایش از کاهش 37 درصدی تلفات در سطح محورهای روستایی این استان خبر داد و گفت: مهم ترین هدف برگزاری این همایش ترویج و توسعه فرهنگ توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی و کاهش تلفات جاده ای است.

نصرت الله حیدری تصریح کرد: یکی از راههای اصلی کاهش تصادفات منجر به فوت و جرح در سطح جاده های اصلی و فرعی توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و آشنایی با حقوق و تکالیف از طرف عابران پیاده و رانندگان است.

وی ادامه داد: سال گذشته بیش از 7 میلیون مسافر در استان جابجا شد که 30درصد این جابجایی در محورهای ارتباطی روستایی صورت گرفته است که با آموزش بیشتر راهوران می توان امنیت بیشتری برای این میزان مسافر تامین کرد.

بنابر این گزارش در ادامه این همایش به پنج نفر از راهوران محله به عنوان نمایندگان راهوران استان لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.

کد مطلب 1428623

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