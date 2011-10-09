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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۵

افراد برتر مسابقات سه گانه بانوان لرستان معرفی شدند

افراد برتر مسابقات سه گانه بانوان لرستان معرفی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: افراد برتر مسابقات سه گانه بانوان انتخابی لرستان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با شرکت 32 ورزشکار در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در سه قسمت دوی 3 کیلومتر، دوچرخه سواری 5 کیلومتر و دوی پایانی به مسافت هزار و500 متر در مجموعه ورزشی تختی خرم آباد برگزار شد.

در این مسابقات در رده سنی جوانان مریم صلواتی، لیلا مرادجانی و فاطمه آزادبخت به عنوانهای اول تا سوم دست یافتند و در رده سنی بزرگسالان صبا رحمتی، مرضیه موگویی و شهره بهرنگی اول تا سوم شدند.

در بخش تیمی نیز تیم های خرم آباد، دورود و بروجرد مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

بنابر این گزارش افراد برتر به مسابقه های سه گانه بانوان کشور که دهه سوم مهرماه در استان خوزستان برگزار می شود اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1428628

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