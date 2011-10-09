850 واحد صنعتی در استان کردستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شاه غیبی بعد از ظهر یکشنبه در همایش روز جهانی استاندارد که با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر 850 واحد صنعتی و 270 واحد معدنی در استان کردستان فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه قانون جدید تولید کنندگان را موظف کرده است که کلیه تولیدات داخلی باید از فیلتر استاندارد عبور کنند، گفت: برای تحقق این امر نیازمند بسترسازی لازم با ساز و کارهای مناسب، افراد متخصص و ابزار های لازم در سطح استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: از نظر مبادی مرزی هم کارهای خوبی در جهت توسعه صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است و انتظار می رود که از تمامی این ظرفیت ها برای توسعه و پیشرفت هر چه بهتر استان کردستان بهره برداری شود.

شاه غیبی با اشاره به سرمایه گذاری بنیاد برکت در سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان گفت: 300 میلیارد تومان برای 16 طرح با اشتغالزایی سه هزار نفر در زمینه توسعه همه جانبه استان کردستان تامین شده است.

وی از تامین اعتبار ارزی شرکت پترو شیمی استان کردستان خبر داد و گفت: توسعه فولاد زاگرس هم با اعتبار 400 میلیارد تومان احداث و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این طرح نیز در کوتاهترین زمان ممکن به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان افزود: در مجموع این پروژها زمینه اشتغالزایی 12 هزار نفر در استان را ایجاد خواهد کرد.

شاه غیبی با بیان اینکه در حال حاضر کیفیت تولید محصولات مهم است، گفت: لزوم توجه به استاندارد بودن کالا چه وارداتی و چه صادراتی یکی از وظایف اصلی مسئولان است و در این راستا باید نظارت های لازم بر وضعیت تولید صورت گیرد.