یونان ورشکسته 400 تانک از آمریکا می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس سایتونگ، رسانه های یونان از برنامه دولت برای تقویت قدرت نظامی این کشور خبر دادند. بر این اساس یونان قصد دارد 400 فروند تانک آمریکایی مدل M1-A1-Abrams بخرد.

هر چند این گزارش هنوز توسط مقامات دولتی یونان تایید نشده، اما منابع آگاه از اعلام قریب الوقوع این تصمیم آتن خبر می دهند. این تانکها قرار است جایگزین تانکهای لئوپارد مدل M48 و M60 ساخت آلمان شود که گفته می شود از رده خارج شده اند.

این در حالی است که کشورهای اروپایی شرط کمک مالی به یونان را اجرای برنامه های ریاضت طلبانه اعلام کرده اند که فشار آن پیش از همه بر اقشار فرودست جامعه وارد می شود و این امر سبب بروز اعتراضات گسترده در این کشور شده است.

از سوی دیگر انتشار این خبر انتقاد دولتهای اروپایی را برانگیخته است. در همین حال آلمان از دولت یونان خواسته است در مورد صحت این موضوع توضیح داده و در این مورد شفاف سازی کند.