مسابقات کشتی زندانیان لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل زندانهای استان لرستان در مسابقات کشتی زندانیان استان اظهار داشت: ورزش یکی از فعالیتهای مهم فرهنگی است که توانسته سهم بسزایی از سلامت جوامع مختلف را به خود اختصاص دهد.

محمدعلی محمدی ضمن اشاره به سرمایه گذاری وسیع این سازمان در حوزه ورزش زندانیان، عنوان کرد: از آنجا که ورزش یکی از مفیدترین و سالم ترین برنامه هایی است که می تواند اوقات فراغت زندانیان را پر کند لذا سازمان زندانها نیز ضمن برنامه ریزی های وسیع، امکانات متنوعی را نیز در این حوزه فراهم کرده است.

مدیر کل زندانهای لرستان تصریح کرد: امروز مشارکت زندانیان در برنامه های مختلف ورزشی به یک فرهنگ مبدل شده که نتایج مثبتی را نیز به همراه داشته است.

وی توجه به حقوق زندانیان را از اولویتهای مهم برشمرد و اظهار داشت: حفظ و ارتقاء سلامت روحی و جسمی زندانیان به عنوان یک برنامه اصلی به صورت روزانه در همه زندانها در حال اجراست.

محمدی از تنوع برنامه ها در راستای سلامت زندانیان خبر داد و گفت: همه روزه زندانیان در فعالیتهای فراوانی در حوزه هایی نظیر قرآن و معارف اسلامی، ورزش، اشتغال و حرفه آموزی، هنر و ... شرکت می کنند که از این طریق شرایط مناسب روحی و جسمی آنها فراهم می آید و این در حالیست که مراقبتهای پزشکی و درمانی نیز به صورت شبانه روز اعمال می شود.

وی در ادامه به مشارکت گسترده زندانیان در برنامه های ورزشی اشاره کرد و افزود: هم اکنون تعداد زیادی از زندانیان لرستان در رشته های مختلف ورزشی نظیر ورزش صبحگاهی، فوتسال، کشتی، تنیس روی میز، دارت، بازیهای بومی و محلی و آمادگی جسمانی شرکت می کنند که این مشارکت در رشته ورزش صبحگاهی به بیش از 90 درصد می رسد.

عضو شورای قضایی استان این حجم انبوه برنامه ها را نیازمند توجه بیشتر سازمانهای مختلف دانست و افزود: تأمین اعتبار و امکانات مورد نیاز می تواند ما را در رسیدن به اهدافمان یاری کند.

وی ادامه داد: روشن است که سازمان زندانها به تنهایی نخواهد توانست همه برنامه های اصلاحی خود را که سلامت و امنیت جامعه نیز به آن گره خورده است اجرا کند لذا به منظور برخوردار بودن از زندانهای اسلامی همراهی دلسوزانه همه نهادها و دستگاههای اجرایی احساس می شود که امیدواریم این مهم بیش از پیش محقق شود.

بنا بر این گزارش مسابقات کشتی زندانیان استان با شرکت 60 کشتی گیر در قالب شش تیم در سالن ورزشی تربیت زندان مرکزی خرم آباد برگزار شد که در پایان زندان بروجرد با 57 امتیاز در مکان اول و زندانهای مرکزی خرم آباد با 47 امتیاز و دورود با 46 امتیاز به ترتیب در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتند.

در این مسابقات از سوی هیئت داوران ع ـ ب کشتی گیر وزن 96 کیلو به عنوان فنی ترین کشتی گیر شناخته شد.