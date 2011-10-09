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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۳

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جنگ خیابانی در قاهره / درگیری خونین میان قبطی ها و ارتش مصر

جنگ خیابانی در قاهره / درگیری خونین میان قبطی ها و ارتش مصر

رسانه های عربی لحظاتی پیش خبر دادند تظاهرات هزاران قبطی در قاهره و مداخله نیروهای امنیتی و ارتش به درگیری خونین میان طرفین و کشته و زخمی شدن دهها نفر منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره و الجزیره، هزاران قبطی با برپایی تظاهرات گسترده با نیروهای امنیتی و ارتش مصر درگیر شده اند.

این رسانه ها گزارش دادند: مسیحیان خشمگین با حرکت به سوی ساختمان ماسپیرو در قاهره تعدادی از خودروهای زرهی ارتش را به آتش کشیدند.

این منابع اعلام کردند: ارتش برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گلوله های جنگی استفاده کرده است . پل موسوم به ششم اکتبر تا منطقه ماسپرو از سوی نیروهای امنیتی بسته شده است.

منابع فوق از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن بیست نفر از نیروهای ارتش خبر دادند.

کد مطلب 1428650

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