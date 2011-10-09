جنگ خیابانی در قاهره / درگیری خونین میان قبطی ها و ارتش مصر

رسانه های عربی لحظاتی پیش خبر دادند تظاهرات هزاران قبطی در قاهره و مداخله نیروهای امنیتی و ارتش به درگیری خونین میان طرفین و کشته و زخمی شدن دهها نفر منجر شده است.