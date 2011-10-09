جنگ خیابانی در قاهره / درگیری خونین میان قبطی ها و ارتش مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره و الجزیره، هزاران قبطی با برپایی تظاهرات گسترده با نیروهای امنیتی و ارتش مصر درگیر شده اند.
این رسانه ها گزارش دادند: مسیحیان خشمگین با حرکت به سوی ساختمان ماسپیرو در قاهره تعدادی از خودروهای زرهی ارتش را به آتش کشیدند.
این منابع اعلام کردند: ارتش برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گلوله های جنگی استفاده کرده است . پل موسوم به ششم اکتبر تا منطقه ماسپرو از سوی نیروهای امنیتی بسته شده است.
منابع فوق از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن بیست نفر از نیروهای ارتش خبر دادند.
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