مرکز نظارت تصویری کنترل ترافیک کرج راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد عصر یکشنبه در چهارمین جلسه شورای ترافیک شهرستان اظهار داشت: راه اندازی مرکز نظارت تصویری کرج یکی از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به کرج بوده است که می تواند نقش بسزایی در هدایت و کنترل ترافیک کلانشهر کرج ایفا کند.

وی افزود: این موضوع که مصوبه جلسه شورای ترافیک استان را نیز دارد باید در آینده ای نزدیک در کرج اجرا شود.



این مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه 10 نقطه شهر کرج به سیستم نظارت تصویری مجهز خواهد شد، بیان کرد: برای راه اندازی این مرکز 500 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

برگزاری جلسات تخصصی شورای ترافیک ضروری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: برای رصد کردن تمامی مباحث مربوط به حوزه های مرتبط باید کارگروهی تخصصی تشکیل شود.

فرماندار کرج افزود: کمیته تخصصی حمل و نقل همگانی و مهندسی ترافیک از جمله کمیته هایی است که می تواند با بررسی دقیق و کارشناسی در حوزه های مختلف ترافیکی شهرستان اقدامی اساسی و در خور شان و منزلت مردم انجام دهد.

وی تصریح کرد: خروجی این کمیته ها می تواند موجب شود مصوبات شورای ترافیک شهرستان کاربردی شود.

چراغهای راهنمایی کرج به صورت کارشناسی ساماندهی شود

ایران نژاد در ادامه سخنان خود زمانبندی تعدادی از چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر را غیرکارشناسی ذکر کرد و گفت: عدم زمانبندی صحیح چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است.

وی افزود: در برخی از معابر اصلی شهر و تقاطع های حساس کرج زمانبندی درستی برای چراغهای راهنمایی و رانندگی وجود ندارد که باید با همکاری شهرداری و پلیس راهور مورد توجه قرار گیرد.