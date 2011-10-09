فرمانده ارتش لبنان راهی آمریکا شد/محورهای مذاکرات در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های لبنان، جان قهوجی فرمانده ارتش لبنان امروز دوشنبه به دعوت رسمی مقامات نظامی آمریکا به این کشور سفر کرد.



قهوجی در این سفر با برخی از مقامات وزارت دفاع آمریکا و همچنین رئیس جدید ستاد مشترک ارتش آمریکا دیدار خواهد کرد.



بر اساس گزارش خبرگزاری عربستان، مذاکرات فرمانده ارتش لبنان بر روی کمکهای نظامی آمریکا به ارتش لبنان که میزان آن حدود نیم میلیارد دلار است همراه با برنامه های آموزشی متمرکز خواهد بود.

هدف از این سفر، تقویت همکاری نظامی میان لبنان و آمریکا و توسعه آن اعلام شده است.





نیتا لووی رئیس کمیته فرعی کمکهای خارجی کنگره آمریکا در توجیه این اقدام و در اشاره به درگیری ارتش لبنان و نظامیان متجاوز رژیم صهیونیستی در روستای العدیسه در آن تاریخ گفته بود : این اتفاقات قابل اجتناب بود و کمک آمریکا بر است تا امنیت ما و همپیمانانمان را افزایش دهد و پس از این رویداد ما درباره این کمکها دست نگه داشتیم.

حمایت نامحدود آمریکا از رژیم اشغالگر اسرائیل در حالی است که محمد فنیش از مقامات کابینه لبنان با حمایت از درخواست رئیس جمهوری این کشور برای تامین بودجه خاص برای تجهیز ارتش به منظور افزایش توانمندی آن در برابر رژیم صهیونیستی در اشاره به ادعای آمریکا مبنی بر کمک به ارتش لبنان گفته بود : ما مخالف بخشش به ارتش هستیم، زیرا از نیات سیاسی پشت پرده این کمکها آگاه نیستیم.

وی در اشاره به آمریکا تصریح کرده بود : برخی کشورها که دم از کمک به لبنان می زنند هرگز دوست ما نبوده اند، بلکه همواره و حتی در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی در کنار این رژیم قرار داشته اند.



در پی تهدیدهای واشنگتن برای اعمال فشار به بیروت که پس از درگیریهای مرزی بین ارتش لبنان و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، ایران آمادگی خود را برای همکاری نظامی و تقویت ارتش لبنان در مقابل تجاوزات صهیونیستها اعلام کرده بود که یک روزنامه صهیونیستی از نگرانی آمریکا از پیشنهاد تهران برای تقویت توان دفاعی لبنان در برابر تجاوزگریهای صهیونیستها پرده برداشته بود.

خاطر نشان می شود نمایندگان کنگره آمریکا مرداد سال گذشته در حمایت از رژیم اشغالگر قدس، کمک 100 میلیون دلاری به ارتش لبنان را بلوکه کردند .

آمریکا سالهاست که با تجهیز ارتش لبنان به سلاحهای مدرن- البته با حفظ برتری نظامی رژیم اشغالگر قدس و با گرفتن تضمین از اینکه سلاحهایی که به ارتش لبنان می دهد هرگز علیه این رژیم متجاوز به کار گرفته نشود- به دنبال مقابله با قدرت حزب الله است، اما موفقیتهای حزب الله در عرصه سیاسی و همراهی دولت لبنان با مقاومت این کشور، تلاشهای چندین ساله واشنگتن را نقش بر آب کرده است.