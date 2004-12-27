برنامه هاي ويژه اي براي بانوان ووشوكار داريم

به گزارش خبرگزاري" مهر" زهره مزروقي نايب رييس فدراسيون ووشو با بيان مطلب فوق گفت: بانوان ووشوكارايراني در مسابقات آسيايي ميانمار با حجاب اسلامي نشان دادند كه مي توانند مانند ورزشكاران سايركشورها درميادين مهم ورزشي حضور يابند وافتخارآفريني كنند.

وي درادامه افزود: ارديبهشت ماه سال آينده مسابقات قهرمان كشوري وانتخابي تيم ملي بانوان دررده سني بزرگسالان برگزارخواهد شد وهمچنين ازاوايل سال آينده اردوهاي تداركاتي وآماده سازي تيم ملي پس ازهماهنگي با سازمان تيمهاي ملي براي حضوردر مسابقات جهاني وآسيايي تشكيل مي شود.

مزروقي افزود: با برنامه ريزيهاي انجام شده تا پايان سال كلاسهاي آموزشي، مربيگري وداوري را خواهيم داشت وسعي مي كنيم از مربيان خارجي دعوت كنيم وهمچنين مسابقه هاي قهرماني كشوري وانتخابي تيم ملي را دررده سني جوانان ونوجوانان با همكاري دكترقديمي مديركل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي برگزارخواهيم كرد.

وي درپايان گفت: اميدواريم با برنامه ريزيهاي انجام شده وحمايت معاون محترم سازمان تربيت بدني وهمچنين آقاي كتيرايي پيش از پيش شاهد موفقيت و افتخار آفريني ووشوكاران درعرصه جهاني وآسيايي باشيم.