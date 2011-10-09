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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۵

کهنسال:

70 هزار نفر در صنعت فرش گلستان فعالیت دارند

70 هزار نفر در صنعت فرش گلستان فعالیت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: در استان 70 هزار نفر در بخش های مختلف صنعت فرش مشغول فعالیت هستند که با رونق هر چه بیشتر می توان معضل بیکاری را تا حدود زیادی برطرف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال عصر یکشنبه در جلسه مشاغل خانگی (فرش) افزود: یکی از جلوه های بی بدیل هنر،  فرش استان بوده که  گوشه ای از هویت،اصالت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین کهن است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه و تنوع، ظرافت و کیفیت ممتاز فرش گلستان عنوان کرد: صنعت فرش از جهات مختلف حایز اهمیت است که باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
 
کهنسال افزود: صنعت فرش می تواند در بخش اشتغالزایی که امروزه از دغدغه های اصلی است بسیار موثر باشد و اشتغالی پاک، نجیب و با هزینه کم فراهم آورد.
 
رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: این استان مهد ادب، فرهنگ و هنر است و جای جای این مرز و بوم پر از نشانه های خلاقیت، ذوق و هنر است.
 
وی گفت: برای افزایش توان رقابتی در صنعت فرش باید آموزش در میان تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد.
 
کهنسال در پایان بر ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی تولید کنندگان تاکید و خواستار مساعدت بانکها در این زمینه شد.
کد مطلب 1428672

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