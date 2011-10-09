70 هزار نفر در صنعت فرش گلستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال عصر یکشنبه در جلسه مشاغل خانگی (فرش) افزود: یکی از جلوه های بی بدیل هنر، فرش استان بوده که گوشه ای از هویت،اصالت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین کهن است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه و تنوع، ظرافت و کیفیت ممتاز فرش گلستان عنوان کرد: صنعت فرش از جهات مختلف حایز اهمیت است که باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

کهنسال افزود: صنعت فرش می تواند در بخش اشتغالزایی که امروزه از دغدغه های اصلی است بسیار موثر باشد و اشتغالی پاک، نجیب و با هزینه کم فراهم آورد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: این استان مهد ادب، فرهنگ و هنر است و جای جای این مرز و بوم پر از نشانه های خلاقیت، ذوق و هنر است.

وی گفت: برای افزایش توان رقابتی در صنعت فرش باید آموزش در میان تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد.

کهنسال در پایان بر ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی تولید کنندگان تاکید و خواستار مساعدت بانکها در این زمینه شد.