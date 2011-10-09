سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح در دانشگاه تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر میرقاسم حسینی اظهار داشت: فراهم ساختن زمینه مناسب جهت ارائه آخرین دستاوردهای نوین علمی، پژوهشی و صنعتی در حوزه مهندسی سطح و بحث و تبادل نظر علمی – کابردی میان اساتید، پژوهشگران و صنعتگران و شناخت توانائی علمی، پژوهشی و صنعتی کشور در این عرصه از اهداف این سمینار است.
به گفته حسینی، پیشبرد و ارتقای علم و گسترش کاربرد تکنولوژیهای پیشرفته در زمینههای مهندسی سطح از جمله دیگر اهداف برگزاری این سمینار خواهد بود.
وی آبکاری الکتریکی و الکترولس، پوششکاری پاششی حرارتی، قوسی، پلاسمایی و HVOF، رسوب فیزیکی و شیمیایی بخار، غوطه وری گرم و پوششکاری در فاز مذاب و جامد، پوشش کاری تبدیلی، عملیات سطحی، پوشش های نفوذی(کربوره،نیتروژه...)، لایههای نازک و فیزیک سطح، فناوری نانو در مهندسی سطح و پوششکاری، ایمنی، بهداشت و جنبههای زیست محیطی در صنایع آبکاری و مهندسی سطح، ارزیابی و بررسی کیفیت سطوح، سایش، تریبولوژی و مکانیک تماس و روشهای نوین آنالیز سطح (XPS,AES,SIMS,...) را از جمله محورهای این سمینار اعلام کرد.
حسینی با اشاره به برنامه زمانبندی ارسال مقالات به سمینار ملی مهندسی سطح گفت: آخرین مهلت دریافت مقالات کامل، 15 دی ماه ، اعلام پذیرش اولیه مقالات 30 بهمن ماه و آخرین مهلت جهت انجام اصلاحات 15 اسفندماه جاری می باشد.
دبیر کنفرانس ملی مهندسی سطح افزود: اعلام پذیرش نهایی مقالات 27 اسفند ماه سال جاری و آخرین مهلت ثبت نام نیز در 21 فروردین ماه سال 1391 است.
وی با بیان اینکه علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت سمینار به نشانی http://issst13.tabrizu.ac.ir مراجعه کنند، تصریح کرد: سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح به میزبانی دانشگاه تبریز به صورت مشترک توسط گروه مهنسی مواد دانشکده فنی و مهندسی مکانیک و گروه شیمی فیزیک دانشکده شیمی و با همکاری انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران برگزار می شود.
سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح 19 تا 21 اردیبهشت ماه سال 1391 در دانشکده شیمی دانشگاه تبریز برگزار می شود.
نظر شما