سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح در دانشگاه تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر میرقاسم حسینی اظهار داشت: فراهم ساختن زمینه مناسب جهت ارائه آخرین دستاوردهای نوین علمی، پژوهشی و صنعتی در حوزه مهندسی سطح و بحث و تبادل نظر علمی – کابردی میان اساتید، پژوهشگران و صنعتگران و شناخت توانائی علمی، پژوهشی و صنعتی کشور در این عرصه از اهداف این سمینار است.

به گفته حسینی، پیشبرد و ارتقای علم و گسترش کاربرد تکنولوژی­های پیشرفته در زمینه­های مهندسی سطح از جمله دیگر اهداف برگزاری این سمینار خواهد بود.

وی آبکاری الکتریکی و الکترولس، پوششکاری پاششی حرارتی، قوسی، پلاسمایی و HVOF، رسوب فیزیکی و شیمیایی بخار، غوطه وری گرم و پوششکاری در فاز مذاب و جامد، پوشش کاری تبدیلی، عملیات سطحی، پوشش های نفوذی(کربوره،نیتروژه...)، لایه­های نازک و فیزیک سطح، فناوری نانو در مهندسی سطح و پوششکاری، ایمنی، بهداشت و جنبه­های زیست محیطی در صنایع آبکاری و مهندسی سطح، ارزیابی و بررسی کیفیت سطوح، سایش، تریبولوژی و مکانیک تماس و روش­های نوین آنالیز سطح (XPS,AES,SIMS,...) را از جمله محورهای این سمینار اعلام کرد.

حسینی با اشاره به برنامه زمانبندی ارسال مقالات به سمینار ملی مهندسی سطح گفت: آخرین مهلت دریافت مقالات کامل، 15 دی ماه ، اعلام پذیرش اولیه مقالات 30 بهمن ماه و آخرین مهلت جهت انجام اصلاحات 15 اسفندماه جاری می­ باشد.

دبیر کنفرانس ملی مهندسی سطح افزود: اعلام پذیرش نهایی مقالات 27 اسفند ماه سال جاری و آخرین مهلت ثبت نام نیز در 21 فروردین ماه سال 1391 است.

وی با بیان اینکه علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می­توانند به سایت سمینار به نشانی http://issst13.tabrizu.ac.ir مراجعه کنند، تصریح کرد: سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح به میزبانی دانشگاه تبریز به صورت مشترک توسط گروه مهنسی مواد دانشکده فنی و مهندسی مکانیک و گروه شیمی فیزیک دانشکده شیمی و با همکاری انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران برگزار می ­شود.

سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح 19 تا 21 اردیبهشت ماه سال 1391 در دانشکده شیمی دانشگاه تبریز برگزار می شود.