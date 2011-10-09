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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۶

سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح در دانشگاه تبریز برگزار می شود

سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح در دانشگاه تبریز برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده شیمی دانشگاه تبریز از برگزاری سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح در اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر میرقاسم حسینی اظهار داشت: فراهم ساختن زمینه مناسب جهت ارائه آخرین دستاوردهای نوین علمی، پژوهشی و صنعتی در حوزه مهندسی سطح و بحث و تبادل نظر علمی – کابردی میان اساتید، پژوهشگران و صنعتگران و شناخت توانائی علمی، پژوهشی و صنعتی کشور در این عرصه از اهداف این سمینار است.

به گفته حسینی، پیشبرد و ارتقای علم و گسترش کاربرد تکنولوژی­های پیشرفته در زمینه­های مهندسی سطح از جمله دیگر اهداف برگزاری این سمینار خواهد بود.

وی آبکاری الکتریکی و الکترولس، پوششکاری پاششی حرارتی، قوسی، پلاسمایی و HVOF، رسوب فیزیکی و شیمیایی بخار، غوطه وری گرم و پوششکاری در فاز مذاب و جامد، پوشش کاری تبدیلی، عملیات سطحی، پوشش های نفوذی(کربوره،نیتروژه...)، لایه­های نازک و فیزیک سطح، فناوری نانو در مهندسی سطح و پوششکاری، ایمنی، بهداشت و جنبه­های زیست محیطی در صنایع آبکاری و مهندسی سطح، ارزیابی و بررسی کیفیت سطوح، سایش، تریبولوژی و مکانیک تماس و روش­های نوین آنالیز سطح (XPS,AES,SIMS,...) را از جمله محورهای این سمینار اعلام کرد.

حسینی با اشاره به برنامه زمانبندی ارسال مقالات به سمینار ملی مهندسی سطح گفت: آخرین مهلت دریافت مقالات کامل، 15 دی ماه ، اعلام پذیرش اولیه مقالات 30 بهمن ماه و آخرین مهلت جهت انجام اصلاحات 15 اسفندماه جاری  می­ باشد.

دبیر کنفرانس ملی مهندسی سطح افزود: اعلام پذیرش نهایی مقالات 27 اسفند ماه سال جاری و آخرین مهلت ثبت نام نیز در 21 فروردین ماه سال 1391 است.

وی با بیان اینکه علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می­توانند  به سایت سمینار به نشانی http://issst13.tabrizu.ac.ir مراجعه کنند، تصریح کرد: سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح به میزبانی دانشگاه تبریز به صورت مشترک توسط گروه مهنسی مواد دانشکده فنی و مهندسی مکانیک و گروه شیمی فیزیک دانشکده شیمی و با همکاری انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران برگزار می ­شود.

سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح 19 تا 21 اردیبهشت ماه  سال 1391 در دانشکده شیمی دانشگاه تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 1428673

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