اسامی برندگان مسابقات جام رمضان اداره کل ارشاد البرز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول تربیت بدنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز سید محسن بقایی با اعلام این خبرافزود: رقابتهای فوتسال این مسابقات در سه تیم برگزار شد که برندگان آن به ترتیب از تیم اول مهدی عسگری، داود صلاحی، محمد طاهری، هرمزسیاوشی، علیرضا کریمی، سید هادی جوادی نیا، غلامرضا تالش موسی، تیم دوم مهدی شفیعی، سیدمرتضی طباطبایی، هوشنگ نظریان، علی اردهالی، اسدالله جعفر جلگه، جابر برزگر، ابوالفضل دشتکی و تیم سوم قادر آشنا، حسین زودبین، محمد جواد کریمی، سردار تقی زاده، باقر قربانی، رحیم جعفری و فرامرز لامع معرفی شدند.

همچنین در مسابقات تنیس روی میز آقایان مهدی شفیعی، جابر برزگر، محمد جواد کریمی، باقر قربانی و ابراهیم شریفی به ترتیب عنوان نخست تا پنجم را کسب کردند.

بقایی اظهار داشت: مسابقات جام رمضان دربخش بانوان نیزدر رشته های تنیس روی میز و دارت برگزار شد که در تنیس روی میز خانم ها گلناز نورخواه، لیلا نصیر و سمیه بهرامی به ترتیب اول تا سوم شدند و دررشته دارت سیده مریم شفیعی، صدیقه سناپور و هنگامه حسینی عنوان اول تا سوم را کسب کردند.

کاپ تیم اخلاق این مسابقات نیزطی مراسمی به علی زاهدی، مصطفی بینایی، علی درگاهی، سید محمد سرباز، عباس کشاورز و علی قربان پور اهدا شد.