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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۷:۵۲

هدایت کتولی:

15 مدرسه علی آباد نیمه هوشمند شدند

15 مدرسه علی آباد نیمه هوشمند شدند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش علی آبادکتول گفت: در سالهای گذشته تنها 15 مدرسه شهرستان بصورت نیمه هوشمند درآمده اند.

حسن هدایت کتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس سهمیه استانی که به این شهرستان ابلاغ شد باید تا پایان سالجاری 20 درصد مدارس شهرستان هوشمند شود.

وی عنوان کرد: بر این اساس، امسال قرار است تا پایان سالجاری 45 مدرسه در شهرستان با تجهیز کامپیوتر، کارگاه رایانه و .. کامل هوشمند شوند.

هدایت کتولی بیان داشت: در صورت تامین اعتبار آمادگی داریم تا همه مدارس شهرستان را تا پایان سال هوشمند کنیم.

مدیرآموزش و پرورش علی آبادکتول افزود: برای تجهیز و هوشمند سازی هر کلاس درس بیش از دو میلیون و 500 هزار تومان اعتبار نیاز است.

شهرستان علی آبادکتول در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1428686

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