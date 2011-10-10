  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۵

فلسفه مدرن از رهگذر آرای ابن سینا شکل گرفت

فلسفه مدرن از رهگذر آرای ابن سینا شکل گرفت

استاد حقوق و فلسفه سیاسی دانشگاه کمبریج با اشاره به تبحر و برجستگی ابن سینا در منطق، گفت: فیلسوفان مدرن از رهگذر آثار و آرای ابن سینا توانستند فلسفه مدرن را بنیان گذارند.

متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در مورد ویژگیهای اصلی نظام اندیشگی ابن سینا و جایگاه او در تاریخ اندیشه به خبرنگار مهر گفت: با اینکه من متخصص اندیشه و فلسفه ابن سینا نیستم ولی می‌دانم که تأثیر ابن سینا بر فلسفه و اندیشه غرب بسیار قابل توجه بوده است.

وی تصریح کرد: حدود 25 سال پیش به واسطه تحقیقاتم، کتابها و آثاری از ابن سینا را به زبان انگلیسی مطالعه کردم. تحقیق من در مورد منطق بود و مشاهد کردم که ابن سینا در منطق بسیار برجسته و مهم است.

استاد فلسفه دانشگاه کمبریج یادآور شد: ابن سینا در منطق بسیار ماهر و برجسته است و این موضوع من را تحت تأثیر خود قرار داد.

مؤلف "نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی" تأکید کرد: ابن سینا از جمله فیلسوفان ایرانی است که نقش مهمی در پیوند دادن فلسفه یونان باستان و فلسفه مدرن ایفا کرده است.

مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج در پایان یادآور شد: در واقع فیلسوفان مدرن از رهگذر آثار و آرای ابن سینا توانستند فلسفه مدرن را بنیان گذارند.

کد مطلب 1428688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها