جدول زمان بندی اجرای مردمی نمایشهای جشنواره استانی البرز اعلام شد

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز ابراهیم گله دار زاده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای مردمی نمایش های جشنواره تئاتراستانی البر که با هدف بهره مندی عموم مردم از این هنر متعالی صورت گرفته از دوازدهم مهر آغاز و تا بیست و سوم این ماه ادامه دارد.

وی بیان کرد: در بخش آثار صحنه ای اجرای مردمی دوازده اثر با نام های اسلحه رو گذاشت روی، رستم در سماع مولانا، باغ آرزوها، نادمان پس از واقعه، ساعت شنی، دیلان، از پشت شیشه ها، آژیر زرد، روحی، سمفونی دلقک ها، سنگ و شیشه و اوهام اجرا در می شوند.

این مسئول در رابطه با مکان و ساعت اجرای این نمایش ها افزود: چهار نمایش اول این مجموعه ساعت 30 و18 در مجتمع فرهنگی و هنری ولایت، چهار نمایش دوم ساعت 30 و19 در فرهنگ سرای حافظیه ، چهار نمایش سوم ساعت 30 و17 در سینما تئاتر ارشاد ظرف 11 روز اشاره شده در معرض نمایش عموم قرار می گیرند.

وی در ادامه از نمایش دو اثر خیابانی که ساعت 17 روز دوازدهم و سیزدهم مهر در فرهنگ سرای حافظیه اجرا شدند خبر داد و استقبال مردم از این آثار را مناسب ارزیابی کرد.

پس از پایان اجرای مردمی این آثار، اجرای این نمایشها در بخش جشنواره تئاتر استانی البرز از 25 مهر آغاز می شود و تا روز 30 مهر ادامه دارد.