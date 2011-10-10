کتابخانه آستان قدس رضوی ذخیره فرهنگی هزار و 200 ساله است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی، که در تالار همایشهای بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی برگزار شد، گفت: وجود مضجع پاک امام رضا(ع) در ایران به چهل چراغی شباهت دارد که در کل کشور روشن شده است و ما نیز همانطور که از چلچراغ در رواقی بهره مند می‌شویم از وجود مقدس حضرت رضا(ع) و حرم مطهر ایشان به عنوان چلچراغ جان‌های ایرانیان بهره‌مند خواهیم شد.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان این که یاد حضرت رضا و توجه به وجود این آستان در مشهد با دل های شیعیان، همان رفتاری را می کند که این گنبد طلایی درخشان با چشم های مجاوران می کند، تشریح کرد: همانطور که هر روز مجاوران حرم مطهر رضوی با نگاه به این گنبد دلشان روشن می شود، زائران این حرم مطهر نیز با یاد حضرت رضا(ع) دل خود را صفا و جلا می دهند.

وی با بیان این که ابتکار برگزاری جشن های رضوی در دهه کرامت وسیله ای برای شادی بیشتر مردم است، عنوان کرد: وجود حضرت رضا(ع) در ایران کرامت است و شیعیان بعد از حرم حضرت رضا(ع) دو حرم بزرگ دیگر در قم و شیراز دارند که هر دوی آن ها از برکات حضرت رضا است، و این بزرگواران همانند دو ستاره ای زیبا در آسمان ایران طلوع کرده و می درخشند.

حدادعادل از مشهد رضوی به دانشگاهی بزرگ ملی در مقیاس ملی یاد کرد و با ذکر این که این شهر دانشگاه بزرگی برای جهان اسلام است، تصریح کرد: رقبت، علاقه و حضور معنوی در مشهد الرضا در هیچ مکان دیگری در عالم تشیع وجود ندارد و این شهر باید کانون ایمان و معنویت باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: آستان قدس رضوی با سابقه بیش از هزار و 200 سال ـ از زمانی که حضرت رضا(ع) به شهادت رسیده اند ـ ظرفیت های فرهنگی فراوانی را در خودش ذخیره کرده و این ظرفیت های فرهنگی به معدن بزرگی شباهت دارد، و امروز ضرورت دارد این معادن شناخته و استخراج شوند.

وی با یادآوری این که آنچه تا کنون شناخته شده در مقایسه با آن چه وجود دارد و با مقایسه با ظرفیت های این مجموعه هنوز اندک است، از کتابخانه آستان قدس رضوی به عنوان یکی از ذخایر فرهنگی یاد کرد.

وی اذعان داشت: اگر گفته شود که کتابخانه آستان قدس رضوی بیش از هزار و دویست سال قدمت دارد، سخنی صحیح است، زیرا همانطور که این مضجع شریف وجودش در اینجا استمرار داشته کتابخانه استان قدس رضوی نیز در این مکان مطهر استمرار داشته است حتی، در زمان هجوم دشمنان به مشهد کتاب ها را در میان دیوار نگهداری می کردند تا این کتاب ها از بین نرود و این سند افتخاری برای کشور است و این قدمت و اصالت جزو هویت های کشور ما است.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این که قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، آستان قدس رضوی در جایگاه شایسته خودش در کشور قرار نداشته است، افزود: در قبل انقلاب جنبه های علمی و فرهنگی این آستانه به جهت عدم توجه نظام حکومتی ضعیف بوده و با شکل گیری انقلاب اسلامی زمینه برای احیای ظرفیت های فرهنگی آستان قدس رضوی پدید آمد.