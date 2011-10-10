به گزارش خبرنگار مهر، "علاوه بر نبود پمپ بنزین و مجتمع‌های رفاهی و خدماتی در محور قم به گرمسار، بر اساس اظهارنظر کارشناسان راه و ترابری دو بانده بودن محور قم - گرمسار و ظرفیت محدود تردد وسائل نقلیه در این محور عامل اصلی وضعیت مخاطره آمیزی است که برای خودروهای عبوری به وجود آمده که لازم است تا قبل از بروز حوادث و تلفات بیشتر برای فکری شود".



این بخشی از گزارشی است که چند روز قبل خبرگزاری مهر در پی وقوع حادثه ای دلخراش در محور قم به گرمسار، اقدام به انتشار آن کرد اما انگار تا کنون گوشی برای شنیدن این هشدارها و همتی برای رفع عدم ایمنی این محور نبوده است.

کشته و زخمی شدن 11 نفر در تصادف شب گذشته محور قم به گرمسار



این هشدارها در حالی از سوی کارشناسان راه و ترابری مطرح می شود که در پی وقوع تصادف دلخراشی دیگر، شب گذشته مصادف با شانزدهم مهرماه 90، برخورد شدید دو دستگاه تریلر و یک خودروی سواری پراید در محور قم به گرمسار، 11 نفر کشته و زخمی شدند.



رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان قم در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در ‌ساعت هجده و 50 دقیقه شب گذشته در پی تماس و اعلام گزارش به مرکز اورژانس 115 قم، مبنی بر برخورد شدید سه دستگاه خودرو شامل دو دستگاه تریلی و یک دستگاه خودروی پراید نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.



تصادف شب گذشته، 11 نفر کشته و زخمی برجای گذاشت



محمد جواد باقری با بیان این که این حادثه 11 کشته و زخمی برجای گذاشت، یادآور شد: در این حادثه به دلیل شدت جراحات وارده سه نفر در دم جان باختند و هشت نفر مجروح شدند.



وی افزود: مجروحین این حادثه توسط 5 دستگاه آمبولانس مرکز اورژانس قم و یک دستگاه آمبولانس از مرکز اورژانس 115 ورامین به بیمارستان های شهید بهشتی و نکویی قم منتقل شدند.



باقری در خصوص وضعیت مجروحین این حادثه گفت: 5 مجروح منتقل شده به بیمارستان شهید بهشتی تحت درمان قرار گرفته و مرخص شدند اما حال سه مجروح منتقل شده به بیمارستان نکویی بد گزارش شده است.

این اولین حادثه منجر به فوت در این محور نیست و از این دست تصادفات منجر به فوت بارها و بارها در این مسیر تکرار شده است که از جمله آنها می توان به تصادف هشتم مهرماه بین یک دستگاه تریلی و یک دستگاه خودروی سواری پژو، در کیلومتر 45 این محور اشاره کرد که منجر به کشته شدن هفت نفر از سرنشینان خودروی پژو، راننده به همراه 6 سرنشین دیگر شد.



جاده قم به گرمسار این روزها به صحنه حوادث دلخراش تبدیل شده است



و در پایان باید بار دیگر بر این مسئله تاکید کرد که جاده قم به گرمسار که قرار بود تقویت کننده اصلی کریدور مرکزی حمل و نقل کشور باشد و مسیر قم به شهرهای شمال شرقی از جمله مشهد را نسبت به مسیر موازی این محور 100 کیلومتر و بیش از دو ساعت کاهش دهد، این روزها به صحنه حوادث دلخراش تبدیل شده است.

