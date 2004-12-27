"خانواده فوكر"؛ صدر نشين جدول فروش سينماهاي آمريكا

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين اثركه دنباله اي برفيلم " ملاقات با والدين " محصول سال 2000 به شمارمي رود روز جمعه به نمايش عمومي درآمد وتا به حال بالغ بر44 ميليون و700 هزاردلارفروش كرده است.

ازديگرفيلمهايي كه اين هفته به نمايش درآمد مي توان به فيلم " آلبرت چاق " اشاره كرد كه دردوروزنمايش بالغ بر12 ميليون و700 هزاردلاربليت فروخت.

دراين بين فيلم "مجموعه اي ازرويدادهاي ناگوار" با فروش 12 ميليون و500 هزاردلاربه جايگاه سوم جدول قناعت كرد .فهرست كامل فيلمهاي به نمايش درآمده وميزان فروش آنها به شرح ذيل است :

1. ملاقات با خانواده فوكر- 44 ميليون و700 هزاردلار

2. آلبرت چاق - 12 ميليون و700 هزاردلار

3. مجموعه اي ازرويدادهاي ناگوار-12 ميليون و500 هزاردلار

4. خلبان -9 ميليون و400 هزاردلار

5. دوازده ياراوشن - 8 ميليون و600 هزاردلار

6. تاريكي -6 ميليون و400 هزاردلار

7. قطاراكسپرس قطبي -6 ميليون و200 هزاردلار

8. اسپنگليش 5 ميليون دلار

9. زندگي آبي -4 ميليون و800 هزاردلار

10. شبح اپرا - 4 ميليون و200 هزاردلار