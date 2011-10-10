مرکز گذری ترک اعتیاد در چابهار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل پیشگیری و آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی عصر یکشنبه در مراسم گشایش این مرکز اظهار داشت: دو مرکز DIC در سطح کشور پیش از این در زرند و بافق کرمان راه اندازی شده بود و سومین مرکز نیز امروز در بندر چابهار با مشارکت ژاپن افتتاح شد.

فرهاد اقطایی گفت: سازمان بهزیستی 120 مرکز DIC در سراسر کشور دارد، اما این سه مرکز از نظر تجهیزات و خدمات ارائه شده با دیگر مراکز گذری ترک اعتیاد قابل مقایسه نیست.

وی افزود: براساس مصوبه هیئت دولت، به افرادی که موفق به ترک اعتیاد می شوند به طور رایگان حرفه آموزی می شود تا با داشتن کسب و کار دوباره در دام اعتیاد گرفتار نشوند.

وی بیان داشت: با توجه به کاهش سن اعتیاد و تغییر الگوی مصرف معتادان، در حال حاضر مصرف تریاک به کراک افغانی تبدیل شده و مصرف شیشه در سیستان و بلوچستان رایج شده است.

وی بیان داشت: این استان با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی نخستین و اصلی ترین استان در معرض خطر اعتیاد به انواع مواد مخدر است که در صورت توجه و کنترل مسئولان سایر نقاط کشور نیز عاری از مواد افیونی خواهد شد.



