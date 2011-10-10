۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

جعفری:

ایمنی معادن زغالسنگ کرمان با جدیدت پیگیری می شود

زرند - خبرگزاری مهر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کرمان قطب معادن زغالسنگ کشور است گفت: بروز حوادث سالهای اخیر در معادن استان موجب توجه جدی به بحث ایمن سازی معادن کرمان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه الله جعفری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای پیگیری وضعیت طرحهای بزرگ کارخانه های فولاد، سنگ آهن، کک سازی و قطران زرند بازدیدی از این مراکز صورت گرفت که خوشبختانه وضعیت در مجموع مثبت ارزیابی شد.

وی ادامه داد: روند ساخت این کارخانه ها به خوبی درحال انجام است و پیس بینی می شود زرند به زودی به یکی از قطبهای تولید فولاد کشور تولید شود زیرا چرخه تولید در این منطقه در حال تکمیل شدن است.

وی با اشاره به ذخایر سنگ آهن جلال آباد گفت: این شهرستان دارای معادن بزرگ و غنی سنگ آهن است که استفاده از آنها اقتصاد منطقه را رونق بیشتر خواهد داد.

جعفری ادامه داد: همچنین زرند سرشار از معادن زغالسنگ است که این استان را به قطب تولید زغالسنگ تبدیل کرده است اما به دلیل بروز حوادث سالهای اخیر در بحث معادن زرند باید راهکار مناسبی برای ارتقاء سطح ایمنی در معادن اندیشیده شود.

وی ادامه داد: در همین راستا اقدامات صورت گرفته است و به صورت جدی ارتقاء معادن در بحث ایمنی در دستور کار قرار دارد.

