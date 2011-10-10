مجتبی تبریزنیا مدیرمسئول انتشارات آبادبوم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ویلم فلور ایران‌شناس هلندی است که بیش از 10 کتاب درباره تاریخ اجتماعی ایران در دوره قاجاریه و صفویه نوشته و به عنوان یک محقق برجسته در این زمینه شناخته شده است. اکثر مطالعات مولفان داخلی در زمینه‌های تاریخی بیشتر جنبه سیاسی داشته در حالی که مطالعات فلور بیشتر اجتماعی بوده است.

وی افزود: این محقق و پژوهشگر که در حال حاضر هم در قید حیات است، مقطع مطالعاتش را از دوره صفویه آغاز کرده و ما پیش از این هم از این نویسنده کتابی هم درباره برازجان منتشر کرده‌ایم.

این ناشر درباره کتابی که از فلور در دست انتشار است توضیح داد: ترجمه «اوزان و مقیاس‌ها در دوره قاجار» به عهده مصطفی نامداری مطلق بوده است و به زودی برای دریافت مجوز به ارشاد ارائه می‌شود.

تبریزنیا ادامه داد: این کتاب مجموعه‌ای از واحدهای فیزیکی از جمله وزن، سطح و متراژ است که در زمان قاجار در جامعه مردم ایران مورد استفاده بوده است. به علاوه معادل‌های امروزی این واحدها هم در کتاب آمده است. مطالب در این کتاب که حالتی مرجع‌گونه دارد، به صورت الفبایی مرتب شده‌اند.

مدیر مسئول نشر آبادبوم گفت: صفحه‌بندی این کتاب به تازگی به اتمام رسیده است و فقط کنترل‌های نهایی آن باقی مانده است تا به ارشاد ارسال شود. با توجه به موضوعی که کتاب دارد به نظرم اخذ مجوز توسط آن مدت زیادی طول نمی‌کشد و طبق برنامه قصد داریم ظرف 2 ماه آینده کتاب را به چاپ برسانیم.